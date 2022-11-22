Hastanın midesinden yılan çıktı! Sağlıkçıların resmen kanı donu! Dikkat kusabilirsiniz! " Bunca yıllık doktorum..."
Bir gencin midesinden endoskopik yöntemle yılan çıkartıldı. Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor hastanın videosunu paylaşarak "Bunca yıllık doktorum, ilk kez böyle bir vaka görüyorum. Şaşırmamak elde değil" dedi.
22.11.2022 16:44 - Son Güncelleme: 22.11.2022 17:16
Tıp Fakültesi'nde görevli bir anestezi doktoru Dr. Hakan Akelma'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım izleyenlerin ağzını açık bıraktı.
Rusya'ya bağlı Kafkasya ülkelerinden Dağıstan'ın Levaşi bölgesinde dünyada benzerine çok az rastlanan bir olayı Anestezi uzmanı Dr. Hakan Akelma sosyal medya hesabından paylaştı.