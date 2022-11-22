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Hastanın midesinden yılan çıktı! Sağlıkçıların resmen kanı donu! Dikkat kusabilirsiniz! " Bunca yıllık doktorum..."

Bir gencin midesinden endoskopik yöntemle yılan çıkartıldı. Tıp Fakültesi'nde görevli bir doktor hastanın videosunu paylaşarak "Bunca yıllık doktorum, ilk kez böyle bir vaka görüyorum. Şaşırmamak elde değil" dedi.

takvim.com.tr
22.11.2022 16:44 - Son Güncelleme: 22.11.2022 17:16
Hastanın midesinden yılan çıktı! Sağlıkçıların resmen kanı donu! Dikkat kusabilirsiniz! Bunca yıllık doktorum...

Tıp Fakültesi'nde görevli bir anestezi doktoru Dr. Hakan Akelma'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

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Hastanın midesinden yılan çıktı! Sağlıkçıların resmen kanı donu! Dikkat kusabilirsiniz! Bunca yıllık doktorum...

Rusya'ya bağlı Kafkasya ülkelerinden Dağıstan'ın Levaşi bölgesinde dünyada benzerine çok az rastlanan bir olayı Anestezi uzmanı Dr. Hakan Akelma sosyal medya hesabından paylaştı.

Hastanın midesinden yılan çıktı! Sağlıkçıların resmen kanı donu! Dikkat kusabilirsiniz! Bunca yıllık doktorum...

Anestezi uzmanı doktor Twitter'dan paylaştığı video izleyenlerin kanını dondurdu. Rusya'da kadının ameliyatla kurtarıldığı bildirildi.

Mardin’de hastanın midesinden yılan çıktı! Dikkat kusabilirsiniz! Bunca yıllık doktorum...

"İLK DEFA BÖYLE VAKA GÖRÜYORUM"

"Bunca yıllık Anestezistim ilk defa böyle vaka görüyorum. Şaşkınlık duymamak elde değil. Uyutulan hastada endoskopik yöntemle çıkarılan şeye bakın."

Hastanın midesinden yılan çıktı! Sağlıkçıların resmen kanı donu! Dikkat kusabilirsiniz! Bunca yıllık doktorum...

Ameliyatı yapan sağlıkçının ise çıkardıktan sonra çığlık attığı ve dehşete düştüğü görüldü.

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