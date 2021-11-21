Mahmut Özer'den heyecanlandıran açıklama: Okullar ne zaman açılıyor son dakika? Ara tatil ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? 22 Kasım Pazartesi...
Milyonlarca öğrenci ilk ara tatillerine geçtiğimiz hafta cumartesi günü başlamıştı. Hafta sonlarının da birleşmesiyle 9 gün tatil yapan öğrenciler için ara tatil sona eriyor. Gündemde ara tatilin uzatılacağı iddiaları yer alıyor. Pek çok kişi iddiaların aslının olup olmadığını araştırıyor. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Peki? kullar ne zaman açılıyor son dakika? Ara tatil ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? 22 Kasım Pazartesi okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim bitecek mi? Uzaktan eğitime mi geçilecek? İşte tüm soruların yanıtları ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son açıklamaları...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021-2022 eğitim öğretim yılı için yayınladığı takvime göre ilk ara tatil 15-19 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonlarının da birleşmesiyle öğrencilerin 9 günlük tatil sürecinde sona gelindi. 22 Kasım 2021 Pazartesi gününden itibaren öğrenciler okullarına dönecek. Ancak ara tatil boyunca bir çok kişi tatili uzatılıp uzatılmayacağını araştırdı. Peki; Okullar ne zaman açılıyor son dakika? Ara tatil ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? İşte yüz yüze eğitimde son durum ve Mahmut Özer'den kritik açıklamalar...
ARA TATİL UZAYACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ara tatil sebebiyle öğrenciler için videolu mesaj yayınladı. Çocuklara seslenen Özer, ülkenin yarınları için her türlü tedbiri alarak okulları açık tutma kararlılığı ile başlatılan yüz yüze eğitim sürecinde 15-19 Kasım'ı kapsayan dokuz günlük bir ara tatil ile mola verileceğini söyledi. Ara tatil için sağlık temennisinde bulunan Bakan 1.5 yıl aranın ardından sınıflarda buluştuklarını söyledi.