Mahmut Özer'den heyecanlandıran açıklama: Okullar ne zaman açılıyor son dakika? Ara tatil ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? 22 Kasım Pazartesi...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021-2022 eğitim öğretim yılı için yayınladığı takvime göre ilk ara tatil 15-19 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonlarının da birleşmesiyle öğrencilerin 9 günlük tatil sürecinde sona gelindi. 22 Kasım 2021 Pazartesi gününden itibaren öğrenciler okullarına dönecek. Ancak ara tatil boyunca bir çok kişi tatili uzatılıp uzatılmayacağını araştırdı. Peki; Okullar ne zaman açılıyor son dakika? Ara tatil ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? İşte yüz yüze eğitimde son durum ve Mahmut Özer'den kritik açıklamalar...