lk sahur ne zaman, saat kaçta? Sahura hangi gün kalkılacak? İNE ZAMAN ORUÇLUYUZ 2024? Ramazan ayı İL İL İMSAK (SAHUR) ve İFTAR saatleri DİYANET!

Müslümanların sabırsızlıkla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan Ayı'na artık sayılı günler kaldı. 2024 yılı Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Bu mübarek ay boyunca, milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirerek manevi bir yolculuğa çıkacak. Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden biri olan oruç, sadece aç kalmaktan öte bir anlam taşır. Oruç tutmak, nefsi terbiye etmeyi, şükretmeyi ve ihtiyaç sahiplerinin durumunu anlamayı sağlar. Ayrıca, Ramazan ayı boyunca yapılan ibadetlerin sevabı kat kat artar ve müminler Allah'a daha da yakınlaşma fırsatı yakalar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Peki ne zaman oruçluyuz 202? İlk sahur ne zaman, saat kaçta? Sahura hangi gün kalkılacak? İşte Ramazan ayı il il imsak (sahur) ve iftar saatleri!