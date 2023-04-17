Kadir Gecesi Hatim duası nasıl yapılır? Kur’an-ı Kerim Hatim duası ARAPÇA OKUNUŞU - TÜRKÇE MEALİ! KADİR GECESİ HATİM DUASI DİYANET
Hatim duası, Kadir Gecesi'nin idrak edilecek olmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinde ibadetlerini yerine getirmek isteyen müslümanlar internet arama motorlarında duaları, namazları sorguluyor. Bu noktada ' Kadir Gecesi Hatim duası nasıl yapılır? ' sorusu da gündeme geldi. İşte Diyanet Kur'an-ı Kerim Hatim duası Araçpa okunuşu, Türkçe meali.
17.04.2023 09:08 - Son Güncelleme: 17.04.2023 09:08
Ramazan Ayı içerisinde bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi'nde hatim duası okumak isteyenler internet arama motorlarına yönelmeye başlandı. Kadir Gecesi 2023 yılında 17 Nisan Perşembe günü idrak edilecek. Hatim duası Diyanet tarafından resmi belirtilen duadır. Peki Kadir Gecesi Hatim duası nasıl yapılır? İşte KADİR GECESİ HATİM DUASI DİYANET! Kur'an-ı Kerim Hatim duası ARAPÇA OKUNUŞU - TÜRKÇE MEALİ!