Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı! En az 7.800 TL maaş! 10 farklı ilden başvuru alınacak!
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 30 personel alım ilanı yayımlandı.Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman? Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları neler? İştre merak edilenler...
27.07.2022 14:31 - Son Güncelleme: 27.07.2022 14:31
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Başvurular e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Adaylar başvurularını 10 Ağustos – 21 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapabilecektir.