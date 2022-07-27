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Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı! En az 7.800 TL maaş! 10 farklı ilden başvuru alınacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 30 personel alım ilanı yayımlandı.Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman? Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları neler? İştre merak edilenler...

takvim.com.tr
27.07.2022 14:31 - Son Güncelleme: 27.07.2022 14:31
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı! En az 7.800 TL maaş! 10 farklı ilden başvuru alınacak!

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında Kültür ve Turizm Bakanlığına personel alımı yapılacağı ilanı geldi. İşte konu hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı! En az 7.800 TL maaş! 10 farklı ilden başvuru alınacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 30 personel alım ilanı yayımlandı. Mesleki Uygulamalı Sınav ile 30 sözleşmeli Restoratör alımı yapılacaktır. Alımlar 10 farklı şehre yapılacak olup başvuru için 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı! En az 7.800 TL maaş! 10 farklı ilden başvuru alınacak!

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Adaylar başvurularını 10 Ağustos – 21 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapabilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı! En az 7.800 TL maaş! 10 farklı ilden başvuru alınacak!

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HANGİ İLLERDEN ALIM YAPACAK?

Ankara (2), Antalya (3), Bursa (3), Diyarbakır (3), Erzurum (4), Gaziantep (2), İstanbul (3), İzmir (4), Nevşehir (3), Trabzon (3).

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı! En az 7.800 TL maaş! 10 farklı ilden başvuru alınacak!

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

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