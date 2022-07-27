Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı! En az 7.800 TL maaş! 10 farklı ilden başvuru alınacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 30 personel alım ilanı yayımlandı. Mesleki Uygulamalı Sınav ile 30 sözleşmeli Restoratör alımı yapılacaktır. Alımlar 10 farklı şehre yapılacak olup başvuru için 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor.