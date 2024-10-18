KPSS şartı ve yaş sınırı aranmıyor! 10 binden fazla personel alınacak: Müfettiş yardımcısı, itfaiye eri, veri uzmanı, can kurtaran...

Kamuya 13 bin 208 personel alımı yapılacak. İlanlara ilişkin detaylar İŞKUR resmi sitesi üzerinden yayınlandı. 7 bakanlığın da yer aldığı 27 kamu kurumuna itfaiye eri, can kurtaran, uzman yardımcısı ve bilişim personeli gibi çeşitli pozisyonlarda memur alımı yapılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 14 uzman yardımcısı istihdam edecek. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜİK uzmanı olarak yetiştirilecek adaylar merkez teşkilatında görev alacak. Üniversitelerin belirtilen bölümlerinden mezun ve gerekli şartları sağlayan adaylar başvurularını, e-Devlet'teki "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapabilecek.

YTB 4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Stratejik yönetim ve planlama, iç kontrol ve raporlama, bilgi yönetim sistemleri veya istatistik, veri analizi alanlarında en az 2 yıl çalışma tecrübesine sahip ve YDS'de düzenlenen yabancı dillerden en az birine sahip 1 alan uzmanı ve ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya, Avustralya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç ülkelerinden herhangi birinde ortaöğretim, lisans veya lisansüstü öğrenimini tamamlamış olmak ve ilgili ülkede vatandaşlarımıza yönelik faaliyet gösteren uluslararası kuruluş, STK, kamu kurumu, üniversite veya basın kuruluşlarında Başkanlığın çalışma alanları dâhilinde faaliyet göstermiş veya yukarıda sayılan ülkelerden herhangi birinde yaşayan vatandaşlarımızla ilgili olarak yurt içi veya yurt dışında faaliyet gösteren uluslararası kuruluş, STK, kamu kurumu, üniversite veya basın kuruluşlarında Başkanlığın çalışma alanları dâhilinde en az 1 yıl çalışma tecrübesine sahip olan İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Felemenkçe, Danca, Fince, İsveççe, Norveççe dillerinden birini bilen 3 alan uzmanı alacağını duyurdu. 16 Eylül 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

MEB 100 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın müfettiş ihtiyacını karşılamak üzere sınavla 100 Bakanlık müfettiş yardımcısı alımı yapacak. 14 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 15 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı; Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kıdemli DevOps Uzmanı, Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı, Kıdemli Önyüz Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı, Ağ Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET), Yazılım Geliştirme Uzmanı (JAVA, Sistem Uzmanı, Test Otomasyon Uzmanı, Ürün Yönetimi ve İş Analizi Uzmanı pozisyonları için toplamda 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak. 17 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

175 SÖZLEŞMELİ SANATÇI ALACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 175 sözleşmeli sanatçı alımı yapacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısındaki ilana göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde görev yapmak üzere, solist sanatçı, sanatçı, sahne üstü ve sahne gerisinde görev yapmak üzere branş ve sayıda sözleşmeli 166 personel alınacak.

Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde söz konusu kanun kapsamında solist sanatçı ve sanatçı pozisyonu için alınacak 9 yabancı uyruklu sözleşmeli personel ile toplam 175 aday istihdam edilecek. 15 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Ekim 2024 tarihinde tamamlanacak.