KPSS 2025/4 Sağlık Bakanlığı 4597, 6506, 3015, 6510, 6514, 7302 nitelik kodlar nedir?

6510 Nitelik Kodu:

Binek araçtan daha büyük taşıtları kullanmak için gerekli olan C sınıfı ehliyet şartını içerir. Özellikle ağır araç kullanımının gerektiği pozisyonlar için kullanılır.

6514 Nitelik Kodu:

Bu kod, D sınıfı sürücü belgesine sahip olmayı gerektirir. Özellikle personel servisi ya da toplu taşıma aracı kullanan pozisyonlar için bu şart aranır.