Kazakistan'da yeni emir: Hepsi öldürülene kadar devam edecek! Kazakistan'da son durum ne? Kazakistan'da sıcak gelişmeler...
Akaryakıt zammının tetiklediği kanlı protestolara sahne olan Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Tokayev, güvenlik güçlerine uyarı olmaksızın 'vur' emri verdi. Dün üçüncü kez televizyondan halka seslenen Cumhurbaşkanı Tokayev, "Kazakistan genelinde kırmızı terör alarmı ilan ediyorum. Ülkemize saldıran 20 bin civarında iyi hazırlanmış teröristi yakalamak için özel güvenlik birimi kuruldu." dedi. Kazakistan Savunma Bakanı Yardımcısı Sultan Kamaletdinov, "teröristler" tamamen öldürülene kadar terörle mücadele operasyonlarının devam edeceğini söyledi. Kazakistan'da son durum ne? İşte bölgeden sıcak gelişmeler...
09.01.2022 13:24
- Son Güncelleme: 10.01.2022 09:42