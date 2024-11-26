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Kayseri yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Kayseri kar tatili var mı?

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, Kayseri'de de hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle öğrenciler, veliler ve öğretmenler, "Yarın Kayseri'de okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Kayseri Valiliği'nden gelecek açıklamalar, il genelindeki eğitim durumuna dair en önemli gündem maddesi haline geldi. İşte merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 09:05 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 09:02
Kayseri yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Kayseri kar tatili var mı?

27 Kasım Kayseri Kar Tatili Var mı? Okullar Yarın Tatil Mi?

27 Kasım Salı günü itibarıyla, Kayseri'de okulların tatil edilip edilmeyeceği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hava şartlarını değerlendirerek karar vereceği tahmin ediliyor. Tatil kararı açıklandığı anda, bu sayfa güncellenerek sizlerle paylaşılacaktır.

KAYSERİ VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

Kayseri yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Kayseri kar tatili var mı?

KAYSERİ OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri ve Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Kayseri kar tatili var mı?

Kayseri'de Hava Durumu Nasıl Olacak?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Kayseri'de 26 Kasım Pazar günü yoğun kar yağışı etkili olacak. Gün içinde sıcaklıklar -2 dereceye kadar düşerken, gece saatlerinde ise daha soğuk bir hava bekleniyor. Bu durum, hem şehir içi hem de şehirlerarası ulaşımı etkileyebilir.

Kayseri'nin detaylı hava durumunu öğrenmek için buraya tıklayın:
Kayseri Hava Durumu Tahminleri

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