27 Kasım Salı günü itibarıyla, Kayseri'de okulların tatil edilip edilmeyeceği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hava şartlarını değerlendirerek karar vereceği tahmin ediliyor. Tatil kararı açıklandığı anda, bu sayfa güncellenerek sizlerle paylaşılacaktır.

Kayseri'de Hava Durumu Nasıl Olacak?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Kayseri'de 26 Kasım Pazar günü yoğun kar yağışı etkili olacak. Gün içinde sıcaklıklar -2 dereceye kadar düşerken, gece saatlerinde ise daha soğuk bir hava bekleniyor. Bu durum, hem şehir içi hem de şehirlerarası ulaşımı etkileyebilir.

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Kayseri Hava Durumu Tahminleri