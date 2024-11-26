Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Karabük ve çevresi için de turuncu kodlu uyarı yayımlandı. Sıcaklıkların bölgede 5 ila 15 derece arasında düşmesi bekleniyor. Bu durumun kar yağışını daha da etkili hale getireceği tahmin ediliyor. Özellikle sabah saatlerinde ulaşımda aksamalara neden olabilecek don ve buzlanma olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği ifade edildi.
Karabük'te 27 Kasım tarihi için henüz resmi bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde Valilik, durumu yakından takip ediyor. Olası bir tatil kararı açıklanırsa, anında bu haber üzerinden bilgi sahibi olabilirsiniz.
Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, Eflani ilçesinin tamamında, Karabük İl merkezi ve diğer ilçelerde ise 26 Kasım Salı günü sadece taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.