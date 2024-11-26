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Karabük yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Karabük kar tatili var mı?

Son günlerde Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, Karabük'te de yaşamı olumsuz etkiliyor. Özellikle düşük sıcaklıklar ve artan kar yağışı nedeniyle, "27 Kasım Karabük'te okullar tatil mi?" sorusu il genelinde merak konusu. Karabük Valiliği'nin bu konudaki kararları büyük bir dikkatle takip ediliyor. Peki, Karabük'te bugün okullar tatil mi? İşte detaylar…

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 09:11 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 09:10
Karabük yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Karabük kar tatili var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Karabük ve çevresi için de turuncu kodlu uyarı yayımlandı. Sıcaklıkların bölgede 5 ila 15 derece arasında düşmesi bekleniyor. Bu durumun kar yağışını daha da etkili hale getireceği tahmin ediliyor. Özellikle sabah saatlerinde ulaşımda aksamalara neden olabilecek don ve buzlanma olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği ifade edildi.

Karabük yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Karabük kar tatili var mı?

27 Kasım Kar Tatili Var mı? Karabük'te Okullar Yarın Tatil mi?

Karabük'te 27 Kasım tarihi için henüz resmi bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde Valilik, durumu yakından takip ediyor. Olası bir tatil kararı açıklanırsa, anında bu haber üzerinden bilgi sahibi olabilirsiniz.

Karabük yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Karabük kar tatili var mı?

KARABÜK OKULLAR TATİL Mİ?

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, Eflani ilçesinin tamamında, Karabük İl merkezi ve diğer ilçelerde ise 26 Kasım Salı günü sadece taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

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