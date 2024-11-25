Şu ana kadar Karabük'te yarın (26 Kasım) okulların tatil olup olmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Karabük Valiliği, hava koşullarını yakından takip ediyor ve öğrencilerin güvenliğini ön planda tutarak kararını gün içinde paylaşacak. Kar tatili kararı açıklandığı anda haberimiz güncellenecektir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Karabük ve çevresi için de turuncu kodlu uyarı yayımlandı. Sıcaklıkların bölgede 5 ila 15 derece arasında düşmesi bekleniyor. Bu durumun kar yağışını daha da etkili hale getireceği tahmin ediliyor. Özellikle sabah saatlerinde ulaşımda aksamalara neden olabilecek don ve buzlanma olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği ifade edildi.
Meteoroloji, yurdun batı ve iç kesimlerinde sıcaklıkların hızla düşeceğini ve yer yer mevsim normallerinin altına ineceğini açıkladı. İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Akdeniz'in bazı bölgelerinde hissedilir derecede soğuma bekleniyor. Karabük'te de sıcaklıkların gün içinde sıfırın altına düşeceği tahmin ediliyor.