26 Kasım Karabük Kar Tatili Var mı? Yarın Okullar Tatil mi? Şu ana kadar Karabük'te yarın (26 Kasım) okulların tatil olup olmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Karabük Valiliği, hava koşullarını yakından takip ediyor ve öğrencilerin güvenliğini ön planda tutarak kararını gün içinde paylaşacak. Kar tatili kararı açıklandığı anda haberimiz güncellenecektir. VALİLİK 26 Kasım Karabük Kar Tatili Var mı?

Meteoroloji'den Karabük ve Çevresine Kritik Uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Karabük ve çevresi için de turuncu kodlu uyarı yayımlandı. Sıcaklıkların bölgede 5 ila 15 derece arasında düşmesi bekleniyor. Bu durumun kar yağışını daha da etkili hale getireceği tahmin ediliyor. Özellikle sabah saatlerinde ulaşımda aksamalara neden olabilecek don ve buzlanma olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği ifade edildi.