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Karabük yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Karabük kar tatili var mı?

Son günlerde Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, vatandaşların gündeminde. Karabük'te yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşulları sebebiyle "26 Kasım Karabük'te okullar tatil mi?" sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. Karabük Valiliği'nin konuya ilişkin yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor. Peki, yarın Karabük'te okullar tatil mi? İşte detaylar…

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 09:31 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 09:33
Karabük yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Karabük kar tatili var mı?

26 Kasım Karabük Kar Tatili Var mı? Yarın Okullar Tatil mi?

Şu ana kadar Karabük'te yarın (26 Kasım) okulların tatil olup olmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Karabük Valiliği, hava koşullarını yakından takip ediyor ve öğrencilerin güvenliğini ön planda tutarak kararını gün içinde paylaşacak. Kar tatili kararı açıklandığı anda haberimiz güncellenecektir.

VALİLİK 26 Kasım Karabük Kar Tatili Var mı?

Karabük yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Karabük kar tatili var mı?

Meteoroloji'den Karabük ve Çevresine Kritik Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Karabük ve çevresi için de turuncu kodlu uyarı yayımlandı. Sıcaklıkların bölgede 5 ila 15 derece arasında düşmesi bekleniyor. Bu durumun kar yağışını daha da etkili hale getireceği tahmin ediliyor. Özellikle sabah saatlerinde ulaşımda aksamalara neden olabilecek don ve buzlanma olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği ifade edildi.

Karabük yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Karabük kar tatili var mı?

Hava Sıcaklıkları Hissedilir Derecede Düşüyor

Meteoroloji, yurdun batı ve iç kesimlerinde sıcaklıkların hızla düşeceğini ve yer yer mevsim normallerinin altına ineceğini açıkladı. İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Akdeniz'in bazı bölgelerinde hissedilir derecede soğuma bekleniyor. Karabük'te de sıcaklıkların gün içinde sıfırın altına düşeceği tahmin ediliyor.


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