Kamu hastanesine 275 sağlık personeli, hastane personeli ve güvenlik görevlisi alınacak! 13 farklı ilden, ikamet şartsız, 4/B memur alımı başladı!
Kamu hastanesine yapılacak alımlar çalışmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. 13 farklı şehirden memur alımı ilanları yayınlandı. Peki, kamu hastanesi memur alımı şartları neler? Sağlık Bakanlığı memur alımı ne zaman? İşte merak edilenler...
KAMU HASTANESİ MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak
- 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl/ruh sağlığı ve vücut hastalığı ile ilgili özrü bulunmamak.
HANGİ HASTANELER MEMUR ALIMI YAPACAK?
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 44 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 23 Haziran - 7 Temmuz)
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 47 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 23 Haziran - 7 Temmuz)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 49 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 22 Haziran - 6 Temmuz)
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 29 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 15 Haziran - 29 Haziran)