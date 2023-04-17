Kadir Gecesi gizli midir? Kadir Gecesi neden Ramazan'ın 27. gecesi idrak edilir? Kadir Gecesi neden 27. gecedir?
Ramazan'ın 27'inci gecesi olduğu tahmin edilen Kadir gecesi, İslam alemine "bin aydan daha hayırlı" olarak müjdelenmiştir. Peki, Kadir Gecesi neden Ramazan'ın 27. gecesi idrak edilir? Kadir Gecesi neden 27. gecedir? Kadir Gecesi gizli midir? İşte merak edilenler!
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu sene 17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak anılan Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesine denk geliyor. Peki, Kadir Gecesi neden Ramazan'ın 27. gecesi idrak edilir? Kadir Gecesi neden 27. gecedir? Kadir Gecesi gizli midir? İşte merak edilenler!
KADİR GECESİ NEDEN 27.GECEDİR?
Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir Gecesi'ni aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.
KADİR GECESİNDE NE OLDU?
Kadir Gecesi'nden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Kur'an-ı Kerim'de "Kadr" adını taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Bu surede yüce Allah (cc) şöyle buyurmaktadır. "Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir".
Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Kadir Gecesi bilindiği gibi Kur'an'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir.
Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Hira dağında Kur'an'ı Kerim'in ilk ayeti o kutsal gecede inmiştir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler. Kur'ân-ı Kerîm'in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden "gün" kavramı kullanılmaktadır.