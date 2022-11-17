İstiklal Caddesi'ni kana bulayan Suriye uyruklu Ahlam Albashir sağlık kontrolünden geçirildi! 4 gün boyunca oradaydı! Cep telefonları inceleniyor
Son dakika haberleri... İstiklal Caddesi'ni kana bulayan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashir, adliyeye sevk edilmek üzere sağlık kontrolünden geçirildi. Dört gündür gözaltına olan terörist Ahlam Albashir bu süreyi tek kişilik nezarethanede geçirdi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki hain ve kalleş terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir (23) ve gözaltına alınan diğer suç ortaklarının adliyeye sevki başladı. Terörist Ahlam Albashir ve suç ortakları sağlık kontrolüne götürüldü. Ardından İstanbul Adalet Sarayı'na götürülecekler.
Dört gündür gözaltına olan terörist Ahlam Albashir bu süreyi tek kişilik nezarethanede geçirdi. Bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK, saldırının izlerini yok etmek için Ahlam Albashir'in infazının talimatını vermişti. Ahlam Albashir'in Yunanistan'a götürülüp bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın Lavrion Kampı'nda infaz edilmesinin planlandığı terör örgütü üyelerini yazışmalarında ortaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan ve altı vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı bombalı hain terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir (23), İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından suç ortaklarıyla birlikte adliyeye sevk edilmek üzere...