İstiklal Caddesi'ni kana bulayan Ahlam Albashir'in savcılık ifadesi ortaya çıktı: "Beni YPG Türkiye'ye gönderdi" Örgüt bağlantıları deşifre oluyor
Son dakika haberi! İstiklal Caddesi'ni kana bulayan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashir, adliyeye sevk edilmek üzere sağlık kontrolünden geçirildi. Dört gündür gözaltına olan terörist Ahlam Albashir bu süreyi tek kişilik nezarethanede geçirdi. Albashir, PKK ile nasıl tanıştığını ifadelerinde itiraf etti. Albashir ifadesinde İstanbul'a geliş rotasını da detaylıca anlattı. Hacı kod adlı kişinin kendisini fotoğrafla takip ettiğini söylediği ifadesini de yalanladı. Savcılık ifadesinde keşif yaptığını itiraf eden terörist, "YPG Türkiye'ye gitmemi söyledi. Neden gittiğimi söylemediler. 3 defa Taksim'e gittim, dördüncüde patlama oldu" dedi. Öte yandan Azez'de gözaltına alınan "Hüssam" adlı teröristin saldırı sırasında İstanbul'da olduğu ve patlama sonrası kaçtığı ortaya çıktı. Terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Geçtiğimiz Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan ve altı vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı bombalı hain terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.
SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısına ilişkin Ahlam Albashır'ın savcılık ifadesinin detayları belli oldu. Albashır'ın ifadesinde, çantada bomba olduğunu bilmediğini belirterek "Elledim çantayı içindeki yumuşak bir şeydi, üstte cips falan vardı. Altında yumuşak bir şey vardı. Uyuşturucu sandım. Bıraktım" dediği öğrenildi.
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 49 şüpheli, bugün sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüphelilerin ifadeleri, terör savcılarının bulunduğu 7'nci katta alındı. Saat 11.00 sıralarında başlayan ifade işlemleri için 29 savcı görevlendirildi. Bazı şüpheliler için tercüman ve CMK'dan atanan avukatlar hazır bulundu. Şüpheliler, nezarethaneden polis eşliğinde savcılık katına çıkarıldı.
ALBASHIR İFADESİ
Öte yandan Ahlam Albashır'ın savcılık sorgusuna ilişkin detaylar belli oldu. Kimlik sorgusunda 20 yaşında Arap kökenli Müslüman olduğunu belirten Ahlam Albashır'ın 6 kardeş olduklarını ve 3'ü Suriye'deki savaşta öldüğünü söyledi. YPG'li olduğunu kabul eden Albashır'ın, örgütün kendisinden Türkiye'ye gitmesini istediğini söylediğini belirterek "Ama niye gitmem gerektiğini söylemediler, beni ailemle tehdit ettiler" dedi. Bilal ile birlikte Türkiye'ye geldiğini söyleyen Albashır, Taksim'e olay öncesi üç kere gezmeye gittiğini, patlamanın olduğu sefer dördüncü kez Taksim'de olduğunu ifade etti.