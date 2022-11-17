İstiklal Caddesi'ni kana bulayan Ahlam Albashir'in savcılık ifadesi ortaya çıktı: "Beni YPG Türkiye'ye gönderdi" | 17 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi! İstiklal Caddesi'ni kana bulayan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashir, adliyeye sevk edilmek üzere sağlık kontrolünden geçirildi. Dört gündür gözaltına olan terörist Ahlam Albashir bu süreyi tek kişilik nezarethanede geçirdi. Albashir, PKK ile nasıl tanıştığını ifadelerinde itiraf etti. Albashir ifadesinde İstanbul'a geliş rotasını da detaylıca anlattı. Hacı kod adlı kişinin kendisini fotoğrafla takip ettiğini söylediği ifadesini de yalanladı. Savcılık ifadesinde keşif yaptığını itiraf eden terörist, "YPG Türkiye'ye gitmemi söyledi. Neden gittiğimi söylemediler. 3 defa Taksim'e gittim, dördüncüde patlama oldu" dedi. Terörist Ahlam Albashir'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı.
İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan kadın terörist Ahlam Albashır'ında aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, Marmara Cezaevine götürüldü.
Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde geçen pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, bombalı saldırı gerçekleştirdi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Albashır'la birlikte 51 kişi gözaltına alındı. 49 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
ALBASHIR'IN İFADESİ YAKLAŞIK 5 SAAT SÜRDÜ
Şüphelilerin sabah saat 11.00 sıralarında 29 Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınmaya başlandı. Şüpheli Ahlam Albashır'ın ifadesi ise saat 11.30'da alınmaya başlandı ve saat 16.00 sıralarında ifadesi tamamlandı. Albashır'ın ifadesi iki Başsavcı vekili tarafından alındı. Diğer şüphelilerin ifadesi ise saat 17.30 sıralarında tamamlandı.
SAVCILIK TARAFINDAN SERBEST BIRAKILAN 29 ŞÜPHELİ İSE SINIR DIŞI EDİLECEK
Savcılıkta işlemlerinin ardından Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye yardım", "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanma talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Savcılık tarafından serbest bırakılan 29 şüpheli ise sınır dışı edilecek.
ALBASHIR TUTUKLANDI
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen aralarında Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 17 şüpheli hakimlikçe tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.