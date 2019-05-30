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İşte madde madde Yargı Reformu Strateji Belgesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yargı Reformu Stratejisi Programı"nda konuştu. Erdoğan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıkladı. İşte birbirinden önemli yenilikler içeren Yargı Reformu Strateji Belgesi...

30.05.2019 15:07 - Son Güncelleme: 30.05.2019 15:21
İşte madde madde Yargı Reformu Strateji Belgesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek dönemde adil yargılanma hakkının daha etkin şekilde korunmasını hedeflediklerini bildirdi.

İşte madde madde Yargı Reformu Strateji Belgesi

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yargı Reformu Stratejisi Programı"nda konuştu.

İşte madde madde Yargı Reformu Strateji Belgesi

Yargı Reformu Stratejisi'nde 2 temel perspektif, 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetin bulunduğunu belirten Erdoğan, "Her şeye rağmen 2005 yılından bu yana süren AB müzakere sürecinin bir an önce tamamlanmasının en az bizim kadar Avrupa için de önem taşıdığına inanıyoruz. Bu reform belgesiyle, her ne kadar bize verilen sözler tutulmuyorsa da AB tam üyelik sürecine bağlılığımızı da ifade etmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte madde madde Yargı Reformu Strateji Belgesi

Yargı reformu belgesinin hem vatandaşların sisteme güvenini artıracağını hem de daha öngörülebilir yatırım ortamına yardımcı olacağını vurgulayan Erdoğan, bu belge ile ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi ve daha ileriye taşınması konusunda yeni yaklaşımlar ortaya koyacaklarını dile getirdi.

İşte madde madde Yargı Reformu Strateji Belgesi

Erdoğan, tutuklama tedbirinin ölçülü kullanılmasına yönelik yeni adımlar attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde adil yargılanma hakkının daha etkin şekilde korunmasını hedefliyoruz. Adliyelerde vatandaşların işlerinin kolaylaştırılmasına yönelik birtakım hedefler ve faaliyetler belirledik. Mevzuatın sadeleştirilmesi, adli yardım sisteminin ve savunma hakkının güçlendirilmesi hususlarında da atacağımız adımlar bulunuyor. Bir internet sitesinin tamamına değil, engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacak. İfade özgürlüğüne ilişkin kararların istinaf aşamasından sonra bir de Yargıtay tarafından incelenmesini sağlayacağız."

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