Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden 2025 yılı Ramazan ayına ait il il iftar ve sahur vakitlerini duyurdu. Kur'an-ı Kerim'de önemine vurgu yapılan bu mübarek ayda, milyonlarca Müslüman "İftara ne kadar kaldı?" ve "Sahur saati ne zaman?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. 29 gün boyunca bu soruların yanıtları, takvim.com.tr'nin 2025 imsakiye sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Peki, İstanbul'da iftar vakti ne zaman? İşte İstanbul için imsakiye ile iftar saatleri, sahur saati ve imsak vakitleri.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı. İstanbul başta olmak üzere diğer iller için iftar ve sahur saatleri şöyle:
Ramazan ayının ilk teravih namazı, 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre İstanbul'daki ilk teravih vakti 20:20 olarak duyuruldu.
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Ramazan'ın ilk günü oruçlarını açacak olan İslam alemi, iftar sofrasında dua etmeyi unutmamalıdır. İftar duası şu şekildedir:
Dua:
"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
Türkçe Anlamı:
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"
1. Oruç Tutmak
Ramazan ayının en önemli ibadeti, oruç tutmaktır. Müslümanlar, imsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme, içme ve diğer bazı davranışlardan kaçınarak, Allah'a olan bağlılıklarını gösterirler. Oruç, sabrı, iradeyi ve disiplin duygusunu artırır.
2. Teravih Namazı Kılmak
Ramazan ayında her gece kılınan teravih namazı, özel bir ibadet olarak ön plana çıkar. Bu namaz, farz namazlardan sonra kılınan, genellikle 8 veya 20 rekat olarak gerçekleştirilen bir namazdır. Teravih, cemaatle kılındığında toplumsal dayanışmayı da pekiştirir.
3. Kur'an-ı Kerim Okumak
Ramazan, Kur'an ayı olarak da bilinir. Bu dönemde Kur'an-ı Kerim okunması teşvik edilir. Müslümanlar, Kur'an'ı daha fazla okuyarak, anlamını derinlemesine kavramaya ve hayatlarına uygulamaya çalışırlar.
4. Dua ve Zikir
Ramazan ayında yapılan dualar, müminlerin Allah'a olan yakınlıklarını artırır. Bu dönemde, Allah'a karşı samimi dualar etmek, günahların bağışlanması ve hayırlı işler için niyazda bulunmak önemlidir. Ayrıca, zikir yapmak ve Allah'ın isimlerini anmak da ibadetlerin bir parçasıdır.
5. İyilik ve Yardımlaşma
Ramazan, yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Bu dönemde, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, sadaka vermek ve zekat vermek büyük bir sevap sayılır. Müslümanlar, toplumsal yardımlaşma bilincini artırarak, dayanışma ruhunu pekiştirme fırsatı bulurlar.
6. İftar Sofraları Kurmak
Oruç açma vaktinde iftar sofraları kurmak, hem aile hem de komşularla bir araya gelme fırsatı sunar. Bu sofralarda paylaşma ve birlikte olma duygusu güçlenir. İftar yemekleri, dostlukları pekiştirir ve toplumsal bağları kuvvetlendirir.
7. Niyet Etmek
Her ibadete niyetle başlanması gerektiği gibi, Ramazan ayında oruç tutmak ve diğer ibadetler için de niyet etmek büyük önem taşır. Niyet, kalpten gelen bir arzu olarak ibadetlerin ruhunu besler.
Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar 2025 tarihinde başlayacak. Bayramın 2. günü 31 Mart Pazartesi, 3. günü ise 1 Nisan Salı olarak belirlenmiştir.
Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve kurumların resmi sitelerinden alınmıştır
Kaynak: takvim.com.tr