İSTANBUL DEPREM HARİTASI 2023! İstanbul'da depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İstanbul depremi ne zaman bekleniyor 2023? Nereleri etkileyecek?
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası 10 ilimiz yıkıma uğradı. Asrın felaketi olarak tanımlanan depremde çok sayıda bina yıkıldı. Bu gelişmeler sonrası akıllara büyük İstanbul depremi geldi. Vatandaşlar yaşadıkları semtin depreme dayanıklı olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. Arama motorlarında, " İstanbul'da depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İstanbul'da depreme dayanıksız ilçeler-semtler hangisi?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte o liste...
13.02.2023 17:38 - Son Güncelleme: 13.02.2023 17:48
Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin ardından 'Büyük İstanbul Depremi' için vatandaşlar olası riskleri öğrenebilmek adına, yaşadıkları ilçelerin risk haritasındaki yeri incelemeye başladı. Peki, İstanbul'da depreme dayanıklı ilçeler hangileri? Anadolu- Avrupa yakası İstanbul depreme dayanıksız ilçeler-semtler hangileri? İşte detaylar...
İSTANBUL'DA DEPREME DAYANIKLI İLÇELER LİSTESİ
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen depreminin ardından vatandaşlar "İSTANBUL RİSK HARİTASI" hakkında araştırma yapmaya başladı.