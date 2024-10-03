İŞKUR 109.938 işçi alımı yapacak! 4-31 Ekim ilanları açıldı: Temizlikçi, acil tıp teknisyeni, aşçı, bulaşıkçı...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 109.938 kişilik personel alımı yapılacak. Temizlik görevlisinden çocuk gelişimcisine, güvenlik görevlisinden aşçı yardımcısına kadar birçok farklı meslek grubu için başvurular açıldı. Bu geniş çaplı alımın detayları ve başvuru şartları, iş arayan vatandaşların dikkatini çekti. İşte İŞKUR 109.938 personel alımıyla ilgili merak edilenler...

Hangi Meslek Gruplarında Alım Yapılacak? İŞKUR'un gerçekleştireceği alımlar, farklı sektörlerde istihdam fırsatları yaratıyor. Başvurular, temizlik görevlisi, çocuk gelişimci, güvenlik görevlisi, depo işçisi, büro memuru, bulaşıkçı, aşçı yardımcısı, şoför gibi çok çeşitli pozisyonlar için açıldı. Ayrıca sağlık sektöründe istihdam edilmek üzere acil tıp teknisyeni gibi sağlık personelleri de bu alım kapsamında değerlendirilecek.