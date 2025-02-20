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İMSAKİYE 2025; İşte, il il 2025 İmsakiyesi... İlk sahur, ilk iftar, ilk teravih hangi gün, saat kaçta?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca Müslüman, ilk sahur ve iftar vakitlerini merak ediyor. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, 2025 imsakiye takvimine göz atarak sahur, iftar ve teravih namazı saatlerini öğrenmek istiyor. İl il imsakiye bilgileri ve detaylar için hemen göz atın!

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 06:40 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 10:41
İMSAKİYE 2025; İşte, il il 2025 İmsakiyesi... İlk sahur, ilk iftar, ilk teravih hangi gün, saat kaçta?

Ramazan ayına sayılı günler kala milyonlarca Müslüman manevi hazırlıklarını hızlandırırken ilk sahur ve iftar saatleri de en çok merak edilen konular arasına girdi. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, 2025 Ramazan takvimine göz atarak sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. Ramazan'a sayılı günler kala, ilk oruç ne zaman tutulacak, ilk teravih hangi gece kılınacak? İşte, şehir şehir 2025 imsakiye bilgileri ve detaylar…

İMSAKİYE 2025; İşte, il il 2025 İmsakiyesi... İlk sahur, ilk iftar, ilk teravih hangi gün, saat kaçta?

2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre Ramazan ayının 1. günü 1 Mart 2025 Cumartesi olacak. Bu sebeple, ilk sahura 28 Şubat Cuma'yı 1 Mart Cumartesi'ye bağlayan gece kalkılacak.

📌 İlk Oruç: 1 Mart 2025 Cumartesi

📌 İlk Sahur: 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece

📌 İlk Teravih Namazı: 28 Şubat 2025 Cuma akşamı

İMSAKİYE 2025; İşte, il il 2025 İmsakiyesi... İlk sahur, ilk iftar, ilk teravih hangi gün, saat kaçta?

İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

Ramazan ayına özel olarak kılınan teravih namazı, Ramazan ayının başlamasından bir gece önce eda edilir. Dolayısıyla ilk teravih namazı, 28 Şubat 2025 Cuma akşamı camilerde kılınacak.

İMSAKİYE 2025; İşte, il il 2025 İmsakiyesi... İlk sahur, ilk iftar, ilk teravih hangi gün, saat kaçta?

İL İL 2025 İMSAKİYE TAKVİMİ

Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, şehirlerine özel sahur ve iftar saatlerini öğrenmek istiyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin imsakiye bilgilerini aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.

📌 İl İl 2025 İmsakiye Bilgileri İçin Tıklayın

İMSAKİYE 2025; İşte, il il 2025 İmsakiyesi... İlk sahur, ilk iftar, ilk teravih hangi gün, saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. 2025 yılı Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:

📌 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar
📌 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi
📌 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı

İMSAKİYE 2025; İşte, il il 2025 İmsakiyesi... İlk sahur, ilk iftar, ilk teravih hangi gün, saat kaçta?

RAMAZAN'DA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

✔ Sahura Kalkmak: Gün boyu enerji sağlamak için mutlaka sahura kalkılmalı.

✔ Bol Su İçmek: İftar ve sahur arasında yeterli su tüketimi ihmal edilmemeli.

✔ İftarı Hafif Yapmak: Aşırı yemek mide problemlerine yol açabilir.

✔ Teravih Namazını İhmal Etmemek: Ramazan'a özel bu ibadet, manevi atmosferi güçlendirir.

✔ İhtiyaç Sahiplerine Yardım: Zekat ve sadaka vererek Ramazan'ın bereketini paylaşabilirsiniz.

İMSAKİYE 2025; İşte, il il 2025 İmsakiyesi... İlk sahur, ilk iftar, ilk teravih hangi gün, saat kaçta?

Teravih Namazı Nasıl Kılınır? (Adım Adım Kılınışı)

Teravih namazı, Ramazan ayına özel olarak yatsı namazından sonra kılınan sünnet bir namazdır. 20 rekât olarak kılınır, ancak 8 veya 10 rekât olarak da kılınabilir.

📌 Teravih Namazı Kaç Rekât?

✅ Cemaatle veya bireysel olarak kılınabilir.
✅ Toplam 20 rekât olup 2'şer veya 4'er rekât halinde kılınır.
✅ Her 4 rekâtta bir selam verilerek de kılınabilir.
✅ 8 veya 10 rekât kılmak da mümkündür.

İMSAKİYE 2025; İşte, il il 2025 İmsakiyesi... İlk sahur, ilk iftar, ilk teravih hangi gün, saat kaçta?

🕌 Teravih Namazı Adım Adım Nasıl Kılınır?

1️⃣ Niyet Edilir

💬 "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya" diyerek namaza başlanır.

2️⃣ İlk Rekât (Başlangıç)

Tekbir alınır (Allahu Ekber) ve eller bağlanır.

Sübhaneke okunur.

Fatiha Suresi ve bir sure okunur.

Rükû ve secde yapılarak ikinci rekâta kalkılır.

İMSAKİYE 2025; İşte, il il 2025 İmsakiyesi... İlk sahur, ilk iftar, ilk teravih hangi gün, saat kaçta?

3️⃣ İkinci Rekât

Fatiha Suresi ve bir sure okunur.
Rükû ve secde yapılır.
İkinci rekâtın sonunda oturulur (Tahiyyat okunur).
Selam verilerek 2 rekât tamamlanır.

✅ Bu şekilde 2'şer veya 4'er rekât halinde toplam 20 rekât tamamlanır.

İMSAKİYE 2025; İşte, il il 2025 İmsakiyesi... İlk sahur, ilk iftar, ilk teravih hangi gün, saat kaçta?

📌 Teravih Namazında Kaç Rekât Sonra Selam Verilir?

✔ 2'şer rekât kılınırsa, her 2 rekâtın sonunda selam verilir.

✔ 4'er rekât kılınırsa, her 4 rekâtın sonunda selam verilir.

İMSAKİYE 2025; İşte, il il 2025 İmsakiyesi... İlk sahur, ilk iftar, ilk teravih hangi gün, saat kaçta?

🛑 Teravih Namazı Cemaatle Kılınır mı?

✅ Teravih namazı camide cemaatle kılınabilir.

✅ Evde tek başına veya aile bireyleriyle de kılınabilir.

İMSAKİYE 2025; İşte, il il 2025 İmsakiyesi... İlk sahur, ilk iftar, ilk teravih hangi gün, saat kaçta?

📜 Teravih Namazının Fazileti

📌 Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
"Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan gecelerini ihya ederse (teravih namazı kılarsa), geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-Teravih 1)