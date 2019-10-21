İkinci yargı paketi bugün açıklandı mı? Af yasası çıktı mı? İşte tasarıda yer alan maddeler...

DENETİMLİ SERBESTLİK DÜZENLEMESİ

Yeni yargı paketiyle denetimli serbestlikler de düzenleniyor. Buna göre; 10 yıl ceza alan bir mahkum, 4 yıl ceza evinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikten yararlanacak. Terör ve devlete karşı işlenen suçlar bunun dışında kalacak. İnfaz düzenlemesi ve yargı paketiyle ilgili açıklama yapan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "O konuda biliyorsunuz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın da açıklamaları var. Aralık ayından önce çıkacağını ümit ediyoruz. İç tüzük değişikliklerinin yapılmasını gerektiğini biz söyledik. Bütçe Genel Kurul'u zaten Aralık 15'e kadar gelmiş olur, pek çok kanun da çıkabilir. Ama bizim ilk önceliğimiz, Genel Kurul'da 2. yargı paketinin sunulmasını bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.