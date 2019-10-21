İkinci yargı paketi bugün açıklandı mı? Af yasası çıktı mı? İşte tasarıda yer alan maddeler...
İkinci yargı paketi bugün açıklandı mı? Af yasası çıktı mı? İşte tasarıda yer alan maddeler... Genel af son dakika 21 Ekim haberleri vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Genel af yasası ve ceza indirimi konularına ilişkin konular meclisin gündeminde yer alırken, hem mahkumların hem de aile ve yakınlarının sabırsızlık içerisinde beklediği ayrıntılar netlik kazanmaya başladı. Halk arasında af ve ceza indirimi olarak adlandırılan infaz yasası için çalışmalar sürüyor. Başkan Erdoğan'ın ikinci yargı paketinin hazırlandığı açıklamasını yapmasının ardından umutlu bekleyiş başlamıştı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise ikinci yargı paketinin ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi. Peki, ikinci yargı paketi bugün açıklanacak mı? Genel af ceza indirimi ne zaman çıkacak? İşte 21 Ekim af yasası son durum...
2019'da genel af çıkacak mı? Genel af son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Ceza indirimi olacak mı sorusuna mahkumlar ve mahkum yakınları yanıt arıyor. Yargı reformu paketinde sona gelinirken af yasasındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Düzenleme kapsamında birçok köklü değişiklik öngörülüyor. Ancak belirli suçlar bu düzenlemelerin dışında yer alacak. Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, terör suçlarını işleyenler ile mükerrerler yarı yarıya infaz kapsamı dışında olacak. Peki, genel af çıkacak mı? İşte genel af son durum gelişmeleri…
İKİNCİ YARGI PAKETİ BUGÜN AÇIKLANACAK MI?
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi. Akçay, "O konuda biliyorsunuz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın da açıklamaları var. Aralık ayından önce çıkacağına ümit ediyoruz. İç tüzük değişikliklerinin yapılmasını gerektiğini biz söyledik."
İlk yargı paketinin yasalaşmasının ardından ikinci yargı paketi Meclis'te görüşülecek. TBMM, 22 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanacak.
KONU KAPANDI
AK Parti kurmayları, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sordu. Erdoğan ise buna net bir şekilde cevap verdi: "Uyuşturucuya ilişkin suçlara kesinlikle indirim yapılmayacak. Bu konu kapanmıştır" Bilindiği üzere; mevcut düzenlemede verilen cezanın üçte ikisi infaz ediliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte; cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti, örgütlü suçlar, terör suçları ve mükerrer suç hariç olmak üzere mahkemelerce verilen ceza süresinin yarısı infaz edilecek.
DENETİMLİ SERBESTLİK DÜZENLEMESİ
Yeni yargı paketiyle denetimli serbestlikler de düzenleniyor. Buna göre; 10 yıl ceza alan bir mahkum, 4 yıl ceza evinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikten yararlanacak. Terör ve devlete karşı işlenen suçlar bunun dışında kalacak. İnfaz düzenlemesi ve yargı paketiyle ilgili açıklama yapan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "O konuda biliyorsunuz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın da açıklamaları var. Aralık ayından önce çıkacağını ümit ediyoruz. İç tüzük değişikliklerinin yapılmasını gerektiğini biz söyledik. Bütçe Genel Kurul'u zaten Aralık 15'e kadar gelmiş olur, pek çok kanun da çıkabilir. Ama bizim ilk önceliğimiz, Genel Kurul'da 2. yargı paketinin sunulmasını bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
İşte Erdoğan'ın o açıklaması:
"Yeni yasama döneminde Meclis'ten en önemli beklentilerimizden biri yargı paketini yasalaştırması. Taahhütlerimiz doğrultusunda hazırlanan ilk paket tüm siyasi partilerin değerlendirilmesine sunulmuştur. Böyle önemli bir konunun en kısa sürede uzlaşmayla Meclis'ten geçmesidir. İkinci paketin hazırlıkları yapılıyor. Bu kapsamda idarelerin taraf olduğu bazı uyuşmazlıklar için zorunlu sulh yolu için müstakil bir düzenleme öngörülüyor. Denetimli serbestlik süresi yeniden belirleniyor. Denetimli serbestlik süresi değiştiriliyor. İcra yoluyla çocukların anne-babaya teslimi sona erecek. denetimli serbestlik ve infaz süresi yeniden belirlenecek."