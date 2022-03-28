İğneada açıklarında serseri mayın şoku! SAS Timleri bölgede! Etkisiz hale getiriliyor...
Son dakika haberi... İstanbul Boğazı'nın girişinde Ukrayna'dan koparak geldiği tahmin edilen bir mayın görülmüştü. Bir mayın şoku daha yaşandı. MSB'den yapılan açıklamada, "28 Mart 2022 tarihi sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." denildi.
İKİNCİ MAYIN ŞOKU
MSB kaynakları, "28 Mart 2022 tarihi sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." açıklamasını yaptı.
UZMANLARDAN UYARILAR...
Türk Balıkadamlar Spor Kulübü Derneği Başkanı Gündoğdu Saruhanoğlu, "Ukrayna kıyılarına yaklaşık 300'den fazla mayın olduğu söyleniyor. Bu mayınlar zincirlerle dibe sabitlenmiş durumda. Mayınların deniz yüzeyinde savrulabilmesi için zincirlerinden kopması gerekir ki bu çok zor bir ihtimaldir. Onlarca hatta yüzlerce mayının İstanbul'a gelmesi gerçekçi değil." dedi.
Ukrayna'dan İstanbul Boğazı'na gelebilecek mayınların tespitinin zor olmadığını söyleyen Saruhanoğlu, "Mayın tehlikesi görüldüğünde Boğaz kapatıldı, deniz trafiği durdu. SAS timlerimiz mayını etkisiz hale getirmeyi başardı. Olası bir yeni mayın tehlikesine karşı SAS timlerimiz yine işlerinin başında olacaktır. Bu mayınların tespit edilip imha edilmesi onlar için zor bir iş değil ama bu süreçte İstanbul'da denizcilik bir süre aksayabilir." açıklamasında bulundu.