HAVA DURUMU | Yarın hava nasıl olacak? İstanbul ve Ankara için yağış uyarısı! AKOM, MGM, Valilikler alarmda | 14 Ağustos 2022 hava durumu
Haftanın ilk gününde havanın nasıl olacağı merak edilirken Ankara ve İstanbul dahil 17 ile uyarı üstüne uyarı geldi. MGM, AKOM ve Valiliklerden yapılan açıklamalarda kuvvetli yağışın beklendiği duyurulurken ani sel ve su baskınlarına dikkat edilmesi gerektiği söylendi. Peki yarın hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın güney ve doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusunda, Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu'da, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI!
İstanbul Valiliği, sosyal medya üzerinden vatandaşlara hava durumu ile ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Valiliğin resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Meteoroloji'ye göre; Pazartesi (Yarın) ilk saatlerden itibaren İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Ankara Valiliği'nin de sosyal medya hesabından paylaşılan uyarı mesajında ise, "15 Ağustos Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak yağışların ilimizin kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
AKOM DA UYARDI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sosyal medya hesabından ise şu uyarı yapıldı:
"İstanbulluların Dikkatine AKOM verisine göre il genelinde bu gece saatlerinden başlayarak yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz."
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Trakya ve doğusu ile zamanla bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Üsküdar, Kadıköy, Maltepe ilçeleri; gece saatlerinde il geneli kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı