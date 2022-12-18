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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 9 ile flaş uyarı! O güne dikkat! 3 gün sürecek | 18 Aralık hava durumu

Soğuk hava dalgasının etkili olduğu bugünlerde hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Aralık 2022 hava durumu raporunda İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Zonguldak, Ordu, Samsun, Kastamonu ve Sinop için sağanak yağış uyarısı yaptı. Raporda çarşamba gününe dikkat çekildi.

18.12.2022 08:48 - Son Güncelleme: 18.12.2022 08:48
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 9 ile flaş uyarı! O güne dikkat! 3 gün sürecek | 18 Aralık hava durumu

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, pazar günü için uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre pazar günü İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Çanakkale ile Balıkesir ve Bursa'nın kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak yağış görülecek. Marmara'da kuvvetli rüzgarın da etkili olması bekleniyor. Peki, pazar günü hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 18 Aralık hava durumu raporu.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 9 ile flaş uyarı! O güne dikkat! 3 gün sürecek | 18 Aralık hava durumu

PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Meteoroloji Marmara, Ege, İç Anadolu ve kıyı Karadeniz'de Pazartesi günü yağışların devam edeceğini belirtti. Çarşamba günü ise Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'nun birçok ilinde yağmur ve karla karışık yağmurun beklendiği ifade edildi.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 9 ile flaş uyarı! O güne dikkat! 3 gün sürecek | 18 Aralık hava durumu

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Çanakkale ile Balıkesir ve Bursa'nın kıyı kesimlerinin; Batı Karadeniz kıyı kesimleri ile Kastamonu, Samsun ve Ordu çevrelerinin çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kırklareli ve Edirne çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması, yurdun iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 9 ile flaş uyarı! O güne dikkat! 3 gün sürecek | 18 Aralık hava durumu

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesiminin gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'da bu akşam güney ve güneybatı, yarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak yağışlı

İstanbul 11°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün(Pazar) sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün(Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 9 ile flaş uyarı! O güne dikkat! 3 gün sürecek | 18 Aralık hava durumu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

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