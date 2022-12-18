HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 9 ile flaş uyarı! O güne dikkat! 3 gün sürecek | 18 Aralık hava durumu
Soğuk hava dalgasının etkili olduğu bugünlerde hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Aralık 2022 hava durumu raporunda İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Zonguldak, Ordu, Samsun, Kastamonu ve Sinop için sağanak yağış uyarısı yaptı. Raporda çarşamba gününe dikkat çekildi.
Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, pazar günü için uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre pazar günü İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Çanakkale ile Balıkesir ve Bursa'nın kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak yağış görülecek. Marmara'da kuvvetli rüzgarın da etkili olması bekleniyor. Peki, pazar günü hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 18 Aralık hava durumu raporu.
Yapılan en son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Çanakkale ile Balıkesir ve Bursa'nın kıyı kesimlerinin; Batı Karadeniz kıyı kesimleri ile Kastamonu, Samsun ve Ordu çevrelerinin çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kırklareli ve Edirne çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması, yurdun iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesiminin gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'da bu akşam güney ve güneybatı, yarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 10°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak yağışlı
İstanbul 11°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün(Pazar) sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün(Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı