HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 9 ile flaş uyarı! O güne dikkat! 3 gün sürecek | 18 Aralık hava durumu

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesiminin gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'da bu akşam güney ve güneybatı, yarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak yağışlı

İstanbul 11°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün(Pazar) sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün(Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı