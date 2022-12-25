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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 29 ile kar uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 29 ile kar uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıkları Aralık ayının sonlarına doğru gelmesiyle birlikte sertleşti. Yurdun büyük bölümü kara teslim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 ile kar uyarısında bulundu. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

25.12.2022 21:48 - Son Güncelleme: 26.12.2022 07:36
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 29 ile kar uyarısı! İstanbul’a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?

Kar yağışı için meraklı ve heyecanlı bekleyiş devam ederken Meteoroloji'den beklenen açıklama geldi.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 29 ile kar uyarısı! İstanbul’a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?

Yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazartesi günü için 29 kente kar uyarısında bulundu.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 29 ile kar uyarısı! İstanbul’a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?

Bu iller arasında Ankara, Bolu, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan bulunuyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 29 ile kar uyarısı! İstanbul’a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?

ANKARA'YA YILIN İLK KARI
Soğuk havanın etkili olduğu Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde öğleden sonra kendisini gösteren kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 29 ile kar uyarısı! İstanbul’a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava Kızılcahamam'da kendisini kar yağışı olarak gösterirken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI OLACAK MI?
Gelen bilgilere göre İstanbul'da Aralık ayı sonunda kar yağışı beklenmiyor. Ocak ayının ortalarından itibaren ise kar yağışının İstanbul'da da kendisini göstermesi bekleniyor.

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