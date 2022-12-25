HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 29 ile kar uyarısı! İstanbul’a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava Kızılcahamam'da kendisini kar yağışı olarak gösterirken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI OLACAK MI?

Gelen bilgilere göre İstanbul'da Aralık ayı sonunda kar yağışı beklenmiyor. Ocak ayının ortalarından itibaren ise kar yağışının İstanbul'da da kendisini göstermesi bekleniyor.