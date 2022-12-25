HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 29 ile kar uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?
Hava sıcaklıkları Aralık ayının sonlarına doğru gelmesiyle birlikte sertleşti. Yurdun büyük bölümü kara teslim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 ile kar uyarısında bulundu. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
25.12.2022 21:48 - Son Güncelleme: 26.12.2022 07:36
Yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazartesi günü için 29 kente kar uyarısında bulundu.
Ülke genelinde etkili olan soğuk hava Kızılcahamam'da kendisini kar yağışı olarak gösterirken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI OLACAK MI?
Gelen bilgilere göre İstanbul'da Aralık ayı sonunda kar yağışı beklenmiyor. Ocak ayının ortalarından itibaren ise kar yağışının İstanbul'da da kendisini göstermesi bekleniyor.