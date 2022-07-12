Hastanede çalışmak isteyenlere müjde! Lise, Önlisans, Lisan mezunları buraya! En az 6.600- 7.200 TL maaşla personel alımı yapılacak! İŞKUR'dan kolay başvuru!

Hastaneler tarafından personel alımları başladı. İŞKUR tarafından açılan ilanlar hastanede çalışmak isteyenler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Hastane iş ilanları 2022 ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.