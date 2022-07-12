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Haberler Güncel Hastanede çalışmak isteyenlere müjde! Lise, Önlisans, Lisan mezunları buraya! En az 6.600- 7.200 TL maaşla personel alımı yapılacak! İŞKUR'dan kolay başvuru!

Hastanede çalışmak isteyenlere müjde! Lise, Önlisans, Lisan mezunları buraya! En az 6.600- 7.200 TL maaşla personel alımı yapılacak! İŞKUR'dan kolay başvuru!

İŞKUR tarafından hastanelere personel alımı başladı. Birçok kişi konu hakkındaki detayları araştırmaya başladı. Peki, İŞKUR personel alımı ne zaman? İŞKUR hastane personeli alımı ne zaman? Hastane personeli alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
12.07.2022 16:36 - Son Güncelleme: 12.07.2022 16:36
Hastanede çalışmak isteyenlere müjde! En az 6.600- 7.200 TL maaşla personel alımı yapılacak! İŞKUR’dan kolay başvuru!

Hastaneler tarafından personel alımları başladı. İŞKUR tarafından açılan ilanlar hastanede çalışmak isteyenler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Hastane iş ilanları 2022 ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

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Hastanede çalışmak isteyenlere müjde! En az 6.600- 7.200 TL maaşla personel alımı yapılacak! İŞKUR’dan kolay başvuru!

Başvuruların İŞKUR üzerinden online bir şekilde yapılacağı açıklandı. Sadece online başvuruların yapılacağı ilan için yaş aralığının 18 – 55 olduğu ifade edildi. Peki, başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilecek?

Hastanede çalışmak isteyenlere müjde! En az 6.600- 7.200 TL maaşla personel alımı yapılacak! İŞKUR’dan kolay başvuru!

HASTANE PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Alımların şu an için sadece online İŞKUR üzerinden olacağı açıklandı. Hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi alımları sürekli olarak güncellenmeye devam ediliyor. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden açılan ilanları kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz.

Hastanede çalışmak isteyenlere müjde! En az 6.600- 7.200 TL maaşla personel alımı yapılacak! İŞKUR’dan kolay başvuru!

HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME GÖREVLİSİ ALIM ŞARTLARI NELER?


Hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi alımları için şartların genel olan kısmı açıklandı. İlanların içeriğine göre şartlar değişkenlik gösterebilir. 18 yaşını tamamlamış ve 55 yaşını tamamlamamış kişiler için personel alım şartları şu şekilde:

Hastanede çalışmak isteyenlere müjde! En az 6.600- 7.200 TL maaşla personel alımı yapılacak! İŞKUR’dan kolay başvuru!

En az ilkokul mezunu olması,

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

-18 yaşını geçmiş olması,

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