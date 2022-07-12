Hastanede çalışmak isteyenlere müjde! Lise, Önlisans, Lisan mezunları buraya! En az 6.600- 7.200 TL maaşla personel alımı yapılacak! İŞKUR'dan kolay başvuru!
İŞKUR tarafından hastanelere personel alımı başladı. Birçok kişi konu hakkındaki detayları araştırmaya başladı. Peki, İŞKUR personel alımı ne zaman? İŞKUR hastane personeli alımı ne zaman? Hastane personeli alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...
12.07.2022 16:36 - Son Güncelleme: 12.07.2022 16:36
HASTANE PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Alımların şu an için sadece online İŞKUR üzerinden olacağı açıklandı. Hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi alımları sürekli olarak güncellenmeye devam ediliyor. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden açılan ilanları kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz.
HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME GÖREVLİSİ ALIM ŞARTLARI NELER?
Hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi alımları için şartların genel olan kısmı açıklandı. İlanların içeriğine göre şartlar değişkenlik gösterebilir. 18 yaşını tamamlamış ve 55 yaşını tamamlamamış kişiler için personel alım şartları şu şekilde: