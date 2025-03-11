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Hakkari ve Erbil hangi fay hattında? Deprem risk oranı! MTA 2025 diri fay haritası

Hakkari ve çevresi, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle yüksek deprem riski taşıyan bölgeler arasında bulunuyor. Yüksekova-Şemdinli Fay Zonu, Başkale Fayı ve Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı, bölgedeki sismik hareketliliği artıran önemli fay hatları arasında. Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre, Hakkari birinci derece deprem bölgesi olarak sınıflandırılıyor.

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 22:12 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 22:12
Hakkari ve Erbil hangi fay hattında? Deprem risk oranı! MTA 2025 diri fay haritası

Erbil, Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde yer almaktadır. Bu kuşak, Türkiye'nin güneydoğusundan başlayarak Hakkari, Şırnak, Siirt, Van gibi illerden geçer ve Kuzey Irak'a (Irak Kürdistan Bölgesi) doğru uzanır.

Hakkari ve Erbil hangi fay hattında? Deprem risk oranı! MTA 2025 diri fay haritası

📌 HAKKARİ'DE DEPREM MEYDANA GELDİ!

Hakkari'de 26 Mart 2023 tarihinde saat 01.20'de meydana gelen 3.0 büyüklüğündeki deprem, bölgenin sismik aktivitesini bir kez daha gündeme getirdi. AFAD'ın verilerine göre, deprem 13,83 kilometre derinlikte gerçekleşti. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirtti.

Ancak uzmanlar, Hakkari ve çevresindeki aktif fay hatları nedeniyle bölgenin yüksek deprem riski taşıdığını vurguluyor.

Hakkari ve Erbil hangi fay hattında? Deprem risk oranı! MTA 2025 diri fay haritası

🗺️ HAKKARİ FAY HATTI ÜZERİNDE Mİ? İŞTE DEPREM HARİTASI!

Hakkari, Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre birinci derece deprem bölgesi olarak sınıflandırılıyor. Bölge, önemli fay hatlarının kesişim noktasında bulunuyor.

📍 Hakkari ve çevresinde yer alan aktif fay hatları:

🔴 Yüksekova-Şemdinli Fay Zonu
🔴 Başkale Fayı
🔴 Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı
🔴 Salmas (İran) Fay Zonu

📌 Özellikle Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri, büyük deprem üretme potansiyeline sahip Yüksekova-Şemdinli Fay Zonu üzerinde yer alıyor.

📌 Başkale Fayı, Hakkari'nin kuzeybatı yönünde uzanarak Van'a kadar etkili olabiliyor.

📌 Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı, Hakkari'nin doğusunu etkileyerek İran'a kadar uzanıyor.

📌 Salmas (İran) Fay Zonu, İran sınırına yakın olması nedeniyle Hakkari'deki depremleri tetikleyebilir.

Hakkari ve Erbil hangi fay hattında? Deprem risk oranı! MTA 2025 diri fay haritası

⚠️ HAKKARİ'DE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLÇELER HANGİLERİ?

Hakkari ve çevresindeki en riskli ilçeler şunlardır:

🔺 Yüksekova – Yüksekova-Şemdinli Fay Zonu üzerinde yer alıyor.
🔺 Şemdinli – Büyük sismik boşluklardan biri olarak kabul ediliyor.
🔺 Başkale (Van) – Başkale Fayı'nın geçtiği bölgede bulunuyor.
🔺 Çukurca – Bitlis-Zagros Fay Kuşağına yakın bir konumda yer alıyor.

📌 Bu ilçelerde büyük depremler yaşanma riski yüksek! Uzmanlar, yapı stoklarının gözden geçirilmesi ve depreme dayanıklı binaların inşa edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Hakkari ve Erbil hangi fay hattında? Deprem risk oranı! MTA 2025 diri fay haritası

🌍 ERBİL VE HAKKARİ AYNI FAY HATTI ÜZERİNDE Mİ?

Hakkari ve Kuzey Irak'taki Erbil kenti, Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı ile bağlantılı bir fay sistemi üzerinde yer alıyor.

📍 Erbil'in etkileyebileceği ana fay hatları şunlar:

🔴 Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı → Türkiye'nin güneydoğusunu ve Kuzey Irak'ı kapsayan büyük bir tektonik kuşak.
🔴 Zagros Dağları Fayı → İran'ın batısından Erbil'in güneyine kadar uzanan ve aktif olan bir fay hattı.
🔴 Salmas (İran) Fay Zonu → İran'daki büyük depremlerin Erbil'de hissedilmesine neden olan bir fay sistemi.

📌 BU NE ANLAMA GELİYOR?

➡️ Türkiye'nin doğusu ve Kuzey Irak'taki bazı şehirler, aynı deprem kuşağı içinde yer aldığı için bir bölgede meydana gelen büyük bir deprem, diğer bölgeleri de etkileyebilir.

➡️ Özellikle Bitlis-Zagros Fay Kuşağı'nda yaşanacak güçlü bir deprem, hem Hakkari hem de Erbil'de hissedilebilir.

➡️ Bölgedeki yapılaşma ve kentsel planlama çalışmalarının, deprem riskine göre düzenlenmesi gerektiği uzmanlar tarafından sık sık vurgulanıyor.

Hakkari ve Erbil hangi fay hattında? Deprem risk oranı! MTA 2025 diri fay haritası

🚨 UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR!

🔹 Bölgedeki aktif fay hatları sürekli hareket halinde!
🔹 Özellikle Yüksekova ve Şemdinli gibi ilçelerde yapı denetimleri sıkılaştırılmalı.
🔹 Deprem bilinci artırılmalı ve halk düzenli olarak bilgilendirilmeli.
🔹 Kuzey Irak'ta yer alan şehirler de Hakkari ile benzer deprem riskleri taşıyor!

📌 Hakkari ve çevresindeki deprem riskleri hakkında gelişmeleri takip etmek için bizi izlemeye devam edin!

Hakkari ve Erbil hangi fay hattında? Deprem risk oranı! MTA 2025 diri fay haritası

2025 MTA DİRİ FAY HARİTASI ( HAKKARİ)

1174 HAKKARİ M51 M51c1 1
1175 HAKKARİ M51 M51c2 1
1176 HAKKARİ M51 M51c3 1
1177 HAKKARİ M51 M51c4 1
1178 HAKKARİ M51 M51d2 1
1179 HAKKARİ M51 M51d3 1
1180 HAKKARİ M51 M51d4 1
1181 HAKKARİ M52 M52c4 1
1182 HAKKARİ M52 M52d1 1
1183 HAKKARİ M52 M52d3 1
1184 HAKKARİ M52 M52d4 1
1185 HAKKARİ N52 N52a1 1
1186 HAKKARİ N52 N52a2 1
1187 HAKKARİ N52 N52a3 1
1188 HAKKARİ N52 N52b1 1
1189 HAKKARİ N52 N52b2 1
1190 HAKKARİ N52 N52b3 1
1191 HAKKARİ N52 N52b4 1
1192 HAKKARİ N52 N52c2 1
1193 HAKKARİ N52 N52c3 1
1194 HAKKARİ N53 N53a3 1
1195 HAKKARİ N53 N53a4 1
1196 HAKKARİ N53 N53d2 1

Fotoğraflar: AA ve MTA