KADİR GECESİ KUTMALA MESAJLARI! HADİSLİ, DUALI, AYETLİ, Türk Bayraklı, Dini Sevgiliye, Arkadaşa, Eşe, Dosta SMS İle Kandil Mesajı Gönder!

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e! Hayırlı kandiller.

Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Kadir Gecesi'nde, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun Kadir gecesiniz mübarek olsun!