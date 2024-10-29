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GÖKBEY'e Başkan Erdoğan'dan anlamlı imza: TUSAŞ şehidinin ismi gövdeye yazıldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerinde yerli ve milli helikopter GÖKBEY'in teslim törenine katıldı. Törende Gökbey'e imza atan Erdoğan ,TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında şehit olan mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin adını helikopterin üzerine yazdı.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 21:48 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 22:10
GÖKBEY’e Başkan Erdoğan’dan anlamlı imza: TUSAŞ şehidinin ismi gövdeye yazıldı!

Türkiye'nin özgün helikopteri GÖKBEY'in ilk teslimat töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Merkez Yerleşkesi'nde gerçekleşti.

GÖKBEY’e Başkan Erdoğan’dan anlamlı imza: TUSAŞ şehidinin ismi gövdeye yazıldı!

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından da dua okundu.

GÖKBEY’e Başkan Erdoğan’dan anlamlı imza: TUSAŞ şehidinin ismi gövdeye yazıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'nin ilk teslimatını Jandarma Genel Komutanlığına yaptı. Bu teslimat, Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. GÖKBEY, modern teknoloji ve yerli mühendislik ile donatılarak, çeşitli görevlerde etkin bir şekilde kullanılacak.

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