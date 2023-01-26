Geri ödemesiz devlet tek seferlik ödeme yapacak! Depremden korkmayın! 1+1-2+1-3+1 prefabrik ev alana 150 bin lira destek! İşte başvuru şartları

Türkiye'de milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren devlet takviyeleri kaldığı yerden devam etmekte. Bu anlamda deprem ülkesi olduğumuz için popülaritesi artan prefabrik evlere ilgi olabildiğince fazla iken toplumun her kesiminden vatandaşlara da devlet sosyal destek ödemeleri sağlıyor. Aile Bakanlığı'nın aracılık ettiği bu destek ödemelerinde koşullara uygun olması nedeniyle tek seferde ödenirken geri ödememek kaydıyla da devlet yardımları sunuluyor.