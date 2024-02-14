Erzincan'daki toprak kaymasında göçük altında kalan işçilerin ailelerinin acılı bekleyişi devam ediyor

Türkiye dün, Erzincan İliç'te bulunan altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda meydana gelen toprak kaymasıyla şoku yaşadı. 9 işçinin göçük altında kaldığı haberinin ardından bakanlar bölgeye hareket etti. Başkan Erdoğan anbean gelişmeleri takip ederken ailelerin acılı bekleyişi devam ediyor.