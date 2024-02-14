Erzincan'daki toprak kaymasında göçük altında kalan işçilerin ailelerinin acılı bekleyişi devam ediyor

Türkiye dün, Erzincan İliç'te bulunan altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda meydana gelen toprak kaymasıyla şoku yaşadı. 9 işçinin göçük altında kaldığı haberinin ardından bakanlar bölgeye hareket etti. Başkan Erdoğan anbean gelişmeleri takip ederken ailelerin acılı bekleyişi devam ediyor.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması, herkesin yüreğini yaktı.
Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede gerçekleşen toprak kayması sonucu, 9 işçi göçük altında kaldı.
Toprak altında kalanlar için arama-kurtarma çalışmaları başlarken, bakanlar da bölgeye gitti.