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Erzincan'daki toprak kaymasında göçük altında kalan işçilerin ailelerinin acılı bekleyişi devam ediyor

Türkiye dün, Erzincan İliç'te bulunan altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda meydana gelen toprak kaymasıyla şoku yaşadı. 9 işçinin göçük altında kaldığı haberinin ardından bakanlar bölgeye hareket etti. Başkan Erdoğan anbean gelişmeleri takip ederken ailelerin acılı bekleyişi devam ediyor.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 09:39 Güncelleme 14 Şubat 2024, 09:39
Erzincan’daki toprak kaymasında göçük altında kalan işçilerin ailelerinin acılı bekleyişi devam ediyor 1

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması, herkesin yüreğini yaktı.

Erzincan’daki toprak kaymasında göçük altında kalan işçilerin ailelerinin acılı bekleyişi devam ediyor 2

Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede gerçekleşen toprak kayması sonucu, 9 işçi göçük altında kaldı.

Erzincan’daki toprak kaymasında göçük altında kalan işçilerin ailelerinin acılı bekleyişi devam ediyor 3

Toprak altında kalanlar için arama-kurtarma çalışmaları başlarken, bakanlar da bölgeye gitti.

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