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Elazığ yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Elazığ kar tatili var mı?

Yurdun dört bir yanında etkisini hissettiren kar yağışı, Elazığ'da da hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle günlük yaşamda aksaklıklar yaşanırken, Elazığlı vatandaşlar, "27 Kasım'da Elazığ'da okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili Elazığ Valiliği'nden yapılacak resmi açıklama büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Elazığ'da yarın eğitim öğretime ara verilecek mi? İşte detaylar…

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 09:06 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 09:06
Elazığ yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Elazığ kar tatili var mı?

27 Kasım Elazığ Kar Tatili Var mı? Yarın Okullar Tatil Mi?

Elazığ'da bugün (27 Kasım) okulların tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik, kar yağışı ve hava koşullarına göre öğrenci ve vatandaşların güvenliği için gerekli değerlendirmeleri yapıyor. Resmi bir açıklama geldiğinde, bu sayfadan en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

27 Kasım Elazığ Kar Tatil Valilik Açıklaması

Elazığ yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Elazığ kar tatili var mı?

Elazığ'da Hava Durumu Nasıl Olacak?

Elazığ'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Gün içinde yoğun kar yağışı, akşam saatlerinde ise don ve buzlanma riski bulunuyor. Hafta sonu planı yapmayı düşünen vatandaşların, Meteoroloji'nin tahminlerine göre hareket etmeleri öneriliyor. Elazığ'ın güncel hava durumu için buraya tıklayın.

Elazığ yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Elazığ kar tatili var mı?

Türkiye Genelinde Kritik

Meteoroloji, Türkiye genelinde 49 il için hava durumu uyarıları yaptı. Elazığ'ın da aralarında bulunduğu iller için sarı kod yayımlanırken, komşu illerden bazıları ise turuncu kodla uyarıldı. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

Turuncu kod uyarısı yapılan iller arasında Düzce, Karabük, Zonguldak, Tunceli, Trabzon, Rize ve Bolu gibi bölgeler yer alırken, Elazığ'daki kar yağışının da günlük yaşamı etkileyebileceği öngörülüyor.

Elazığ kar tatili ile ilgili tüm gelişmeleri öğrenmek için tıklayın: Elazığ Kar Tatili Haberleri

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