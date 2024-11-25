Elazığ'da yarın (26 Kasım) okulların tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik, kar yağışı ve hava koşullarına göre öğrenci ve vatandaşların güvenliği için gerekli değerlendirmeleri yapıyor. Resmi bir açıklama geldiğinde, bu sayfadan en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Elazığ 'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Gün içinde yoğun kar yağışı, akşam saatlerinde ise don ve buzlanma riski bulunuyor. Hafta sonu planı yapmayı düşünen vatandaşların, Meteoroloji'nin tahminlerine göre hareket etmeleri öneriliyor. Elazığ'ın güncel hava durumu için buraya tıklayın .

Türkiye Genelinde Kritik

Meteoroloji, Türkiye genelinde 49 il için hava durumu uyarıları yaptı. Elazığ'ın da aralarında bulunduğu iller için sarı kod yayımlanırken, komşu illerden bazıları ise turuncu kodla uyarıldı. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

Turuncu kod uyarısı yapılan iller arasında Düzce, Karabük, Zonguldak, Tunceli, Trabzon, Rize ve Bolu gibi bölgeler yer alırken, Elazığ'daki kar yağışının da günlük yaşamı etkileyebileceği öngörülüyor.

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