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Ekmek Teknesi'ndeki Fırıncı Nusrettin'in kızları şimdi ne yapıyor? Görenler şaşıp kaldı

Ekmek Teknesi'ndeki Fırıncı Nusrettin'in kızları şimdi ne yapıyor... Ekmek Teknesi dizisinde hayat verdiği Sonnur karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Arzu Oş, uzun bir sürenin ardından görüntülendi. Bir mahallede yaşayan sıradan bir aile etrafında gelişen olayları ekrana taşıyan Ekmek Teknesi, bir döneme damgasını vuran dizilerin başında geldi. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisinde Fırıncı Nusret'in kızı Sonnur karakterini canlandıran Arzu Oş'un yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı. İşte o şaşırtan değişim...

04.06.2019 18:53 - Son Güncelleme: 04.06.2019 19:51
Ekmek Teknesi'ndeki Fırıncı Nusrettin'in kızları şimdi ne yapıyor? Arzu Oş son haliyle şaşırttı! Onu bir de şimdi görün

Bir mahallede yaşayan sıradan bir aile etrafında gelişen olayları ekrana taşıyan Ekmek Teknesi, bir döneme damgasını vuran dizilerin başında geldi. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen dizide Fırıncı Nusret'in kızı olan ve 'Bedava yaptık koş koş koş' cümlesini akıllara kazıyan Sonnur karakterini canlandıran Arzu Oş'un yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı.

Ekmek Teknesi'ndeki Fırıncı Nusrettin'in kızları şimdi ne yapıyor? Arzu Oş son haliyle şaşırttı! Onu bir de şimdi görün

Başta Ekmek Teknesi dizisinin yıldızları olmak üzere birçok merak edilen isimlerin değişimleri görenleri şaşırtıyor.

Ekmek Teknesi'ndeki Fırıncı Nusrettin'in kızları şimdi ne yapıyor? Arzu Oş son haliyle şaşırttı! Onu bir de şimdi görün

Baykut Badem - (Süha)

Ekmek Teknesi'ndeki Fırıncı Nusrettin'in kızları şimdi ne yapıyor? Arzu Oş son haliyle şaşırttı! Onu bir de şimdi görün

Eray Demirkol - (Naim)

Ekmek Teknesi'ndeki Fırıncı Nusrettin'in kızları şimdi ne yapıyor? Arzu Oş son haliyle şaşırttı! Onu bir de şimdi görün

Cem Kılıç - (Korkut)

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