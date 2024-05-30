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Ege'de EFES-2024 Tatbikatı'nda son gün! Başkomutan Erdoğan yerinde izliyor | Hedefler tam isabetle vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından Efes-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlediği seçkin gözlemci gününü, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanı ve genelkurmay başkanları, TSK komuta kademesi de takip ediyor.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 09:16 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 12:25
Ege’de EFES-2024 Tatbikatı’nda son gün! Başkomutan Erdoğan yerinde izliyor | Hedefler tam isabetle vuruldu 1

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından Efes-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı.

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BAŞKAN ERDOĞAN YERİNDE TAKİP EDİYOR

Ege’de EFES-2024 Tatbikatı’nda son gün! Başkomutan Erdoğan yerinde izliyor | Hedefler tam isabetle vuruldu 2

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlediği tatbikatın son günündeki faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın beraberlerindeki dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanı ve genelkurmay başkanları, TSK komuta kademesi takip ediyor.

Ege’de EFES-2024 Tatbikatı’nda son gün! Başkomutan Erdoğan yerinde izliyor | Hedefler tam isabetle vuruldu 3

Birleşik ve müşterek harekatta, katılımcı ülke unsurları ile birlikte oluşturulan müşterek karargah ve birliklerin askeri imkan ve kabiliyetlerinin, verilecek vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve harbe hazırlık seviyesinin idame ettirilmesi amaçlanan Efes-2024 Tatbikatı'na, 45 ülkeden yaklaşık 11 bin personel katılıyor.

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