Ege'de EFES-2024 Tatbikatı'nda son gün! Başkomutan Erdoğan yerinde izliyor | Gece safhasında milli silahlar hedefleri tam isabetle vurdu

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İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlediği tatbikatın son günündeki faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın beraberlerindeki dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanı ve genelkurmay başkanları, TSK komuta kademesi takip ediyor.