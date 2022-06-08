Efes tatbikatında nefes kesen anlar! Atak helikopterle ve jetlerden zorlu görev
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük planlı tatbikatlarından biri olan ve bu yıl 37 ülkenin katılımıyla 9 Mayıs'ta başlayan Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı EFES 2022'nin seçkin gözlemci günü faaliyetleri, bugün başladı. ATAK helikopterleri ve uçaklarımız hedefleri tam 12'den vurdu. İşte o anlar...
08.06.2022 21:39 - Son Güncelleme: 08.06.2022 21:44
Tatbikat, birinci safhası olan Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı ile başlarken, 20 Mayıs'ta fiili safhaya geçildi. 37 ülkeden 1000'den fazla yabancı personelin katıldığı tatbikatta, TSK unsurlarıyla birlikte toplam 10 binden fazla personel görev yaparken, faaliyetlere bir İtalyan fırkayteni, Libya Deniz Kuvvetleri'ne ait hücumbotu, ABD Silahlı Kuvvetlerine bağlı CH-53 helikopterleri, obüsler, zırhlı araçlarla birlikte bir çıkarma gemisi de görev alıyor.