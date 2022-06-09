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Efes-2022 tatbikatında nefes kesen anlar! Atak helikopterle ve jetlerden zorlu görev

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük planlı tatbikatlarından biri olan ve bu yıl 37 ülkenin katılımıyla 9 Mayıs'ta başlayan Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı EFES 2022'nin seçkin gözlemci günü faaliyetleri, Ege'de devam ediyor. Jenerik bir senaryoyla yapılan tatbikatın gece faaliyetleri kapsamında, katılımcı ülke unsurlarından oluşan birleşik özel kuvvet timleri, denizden ve havadan sızma harekatı gerçekleştirdi. ATAK helikopterleri ve uçaklarımız hedefleri tam 12'den vurdu. İşte o anlar...

09.06.2022 10:59 - Son Güncelleme: 09.06.2022 11:10
Efes-2022 tatbikatında nefes kesen anlar! Atak helikopterle ve jetlerden zorlu görev

Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün ilk kısmı, gece faaliyetlerinin yapıldığı bölümle tamamlandı.

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Efes-2022 tatbikatında nefes kesen anlar! Atak helikopterle ve jetlerden zorlu görev

Gece faaliyetleri kapsamında hedefler Cirit, UMTAS, OMTAS uzun ve orta menzilli tanksavar füzeleri, ATAK helikopterleri ve Korkut hava savunma silah sisteminin de bulunduğu yerli ve milli silah sistemleri tarafından tam isabetle vuruldu.

Efes-2022 tatbikatında nefes kesen anlar! Atak helikopterle ve jetlerden zorlu görev

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikatın gece safhası, Bakan Akar'ın, beraberindeki dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanı ve genelkurmay başkanlarının yanı sıra TSK komuta kademesi ve Milli Savunma Bakan Yardımcıları ile alandaki yerini almasıyla başladı.

Efes-2022 tatbikatında nefes kesen anlar! Atak helikopterle ve jetlerden zorlu görev

DENİZDEN VE HAVADAN SIZMA HAREKATI
Jenerik bir senaryoyla yapılan tatbikatın gece faaliyetleri kapsamında, katılımcı ülke unsurlarından oluşan birleşik özel kuvvet timleri, denizden ve havadan sızma harekatı gerçekleştirdi.

Efes-2022 tatbikatında nefes kesen anlar! Atak helikopterle ve jetlerden zorlu görev

Özel kuvvet unsurlarının bir kısmı paraşütle belirlenen alanlara inerken diğer kısmı denizden sızma harekatı yaptı. Bu kapsamda botların motorlarını kıyıya belli mesafede susturan su altı taarruz ve su altı savunma timleri, su altı engel ve sığ su mayınlarından sahili temizledi. Daha sonra amfibi aldatma harekatı ve amfibi keşif harekatı başlatıldı.

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