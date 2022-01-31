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Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetinde flaş gelişme! Sürek avı başlatıldı! Şüpheliler adliyede

Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kendi restoranında 7 el silah ateşiyle öldürülmüştü. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin failleri Kadir Yasak ve Ali Yasak ile birlikte toplam 9 kişi, 19 adrese yapılan baskınla yakalandılar. Şüpheliler, Organize Şube'de sorguya alınırken, firar eden iki şüpheli Seccad Yeşil ile Serkan Dakman'ı yakalamak için sürek avı başlatıldı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Katil zanlılarından Seccad Yeşil'in sosyal medyadan aynı gün yaptığı paylaşım ise dikkat çekmişti. Ece Erken'le Mahmutyazıcıoğlu'nun evlendiği tarihte paylaşım yapan Seccad Yeşil, "Allah büyük" yazısını yazmış. İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümündeki detaylar...

31.01.2022 08:45 - Son Güncelleme: 31.01.2022 10:03
Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayetinde flaş gelişme! Sürek avı başlatıldı! Seccad Yeşil...

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi, sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de kendisine ait Cundalık Balık Restoranı'nda silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

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Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayetinde flaş gelişme! Sürek avı başlatıldı! Seccad Yeşil...

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, katil zanlılarını yakalamak için zamana karşı yarış başlatmıştı.

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayetinde flaş gelişme! Sürek avı başlatıldı! Seccad Yeşil...

İlginç bir teknik kullanarak saatlik araç kiralayan ve günübirlik evlerde kalan şüphelilerin, ilk etapta Beylikdüzü'ne kaçtığı, polisin burayı öğrenmesi üzerine burayı hızlıca terk edip başka bir eve gittiği belirlendi.

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayetinde flaş gelişme! Sürek avı başlatıldı! Seccad Yeşil...

Büyükçekmece'deki bir eve saklanan zanlılar, kendilerini adım adım izleyen polislerce kıskıvrak yakalandı.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

11 şüphelinin hakkında ek gözaltı kararı alınması bekleniyor.

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayetinde flaş gelişme! Sürek avı başlatıldı! Seccad Yeşil...

Alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilen anlaşmazlık sonucu iki çocuk babası genç avukatı hayattan koparan Kadir Yasak ile Ali Yasak'ın da aralarında olduğu 9 kişi, 19 adrese eş zamanlı baskınlarla ele geçirildi.

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