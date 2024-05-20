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Dünyanın son sakini o canlı olacak! Tek canlı, bir gün hamamböceği, akrep ya da insan olmayabilir

Oxford ve Harvard Üniversiteleri tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, dünyanın en dayanıklı canlısı belirlendi. Bu mikroskobik yaratıklar, yani tardigradlar, dünyanın sonuna kadar hayatta kalabilirler.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 10:56 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 10:56
Dünyanın son sakini o canlı olacak! Tek canlı, bir gün hamamböceği, akrep ya da insan olmayabilir 1

Dünya, yaklaşık 3,7 milyar yıldır hayatı barındırıyor. Ancak, gezegenimizde yaşamın devam edebileceği tek canlı, bir gün hamamböceği, akrep ya da insan olmayabilir.

Dünyanın son sakini o canlı olacak! Tek canlı, bir gün hamamböceği, akrep ya da insan olmayabilir 2

Kitlesel Yok Oluşlar ve Hayatta Kalma Mücadelesi

Dünya, beş büyük kitlesel yok oluşa şahit oldu ve her biri türlerin en az yüzde 75'ini yok etti. En felaketli olanı, yaklaşık 250 milyon yıl önce gerçekleşen Permiyen yok oluş olayıydı ve büyük volkanik patlamalar sonucunda tüm türlerin yaklaşık yüzde 90'ını yok etti. Ancak yaşam, milyonlarca yıl sonra yeniden dengelenerek gelişmeye devam etti.

Dünyanın son sakini o canlı olacak! Tek canlı, bir gün hamamböceği, akrep ya da insan olmayabilir 3

İnsan Kaynaklı Altıncı Kitlesel Yok Oluş

Günümüzde pek çok bilim insanı, habitat tahribatı, kirlilik ve iklim değişikliği gibi insan faaliyetlerinden kaynaklanan altıncı bir kitlesel yok oluş yaşadığımızı düşünüyor.

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