Dünyanın son sakini o canlı olacak! Tek canlı, bir gün hamamböceği, akrep ya da insan olmayabilir

Dünya, yaklaşık 3,7 milyar yıldır hayatı barındırıyor. Ancak, gezegenimizde yaşamın devam edebileceği tek canlı, bir gün hamamböceği , akrep ya da insan olmayabilir.

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Kitlesel Yok Oluşlar ve Hayatta Kalma Mücadelesi

Dünya, beş büyük kitlesel yok oluşa şahit oldu ve her biri türlerin en az yüzde 75'ini yok etti. En felaketli olanı, yaklaşık 250 milyon yıl önce gerçekleşen Permiyen yok oluş olayıydı ve büyük volkanik patlamalar sonucunda tüm türlerin yaklaşık yüzde 90'ını yok etti. Ancak yaşam, milyonlarca yıl sonra yeniden dengelenerek gelişmeye devam etti.