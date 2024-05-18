Dünyanın en güzel ülkelerini açıkladı! Türkiye rakiplerine açık ara fark attı

Yapay zeka dünyanın en güzel ülkelerini belirlemek için kapsamlı bir analiz gerçekleştirdi ve ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde birçok farklı kriter göz önüne alındı ve şehirlerin tarihi, kültürel mirası, doğal güzellikleri, turistik cazibesi ve yaşam kalitesi gibi faktörler detaylı bir şekilde değerlendirildi.