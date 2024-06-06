Dünyanın en güçlü ülkeleri belli oldu! Türkiye'den rakiplerine büyük fark

Globalfire 2024 yılında dünyanın dört bir yanındaki hava kuvvetlerini değerlendirdiği raporunu yayınladı. Bu raporda, teknoloji, personel sayısı, donanım kapasitesi ve yatırımlar gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak dünya çapında en güçlü hava kuvvetleri sıralandı. İşte bu listeye göre sıralama ve her bir ülkenin askeri havacılık kapasitesi!