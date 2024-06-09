Döviz bürolarıyla kirli para trafiği! İstanbul’daki DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu! Mal varlıkları donduruldu

İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunun detayları ortaya çıktı. Terörle Mücadele Ekipleri DEAŞ'ı fonlayan, örgüte mali destek sağlayan şirketleri ve bu firmaların sahiplerini yakın takibe aldı.

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Örgütün kullandığı kripto para ve dövizleri mercek altına alan polis ekipleri İstanbul'da faaliyet gösteren bazı döviz bürolarını, ithalat/ihracat gibi dış ticaret firmalarını ve uluslararası nakliyat şirketlerinin sahiplerinin de aralarında bulunduğu şüphelileri tespit etti.