Döviz bürolarıyla kirli para trafiği! İstanbul’daki DEAŞ operasyonunun detayları belli oldu! Mal varlıkları donduruldu

Terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanması İstanbul'da düzenlenen operasyonla çökertildi. Örgütün kirli para trafiğini yöneten aralarında bazı döviz şirketleri ile dış ticaret firmalarının sahiplerinin de bulunduğu 11 kişi yakalandı. Söz konusu firmaların faaliyetleri ve mal varlıkları donduruldu.
İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunun detayları ortaya çıktı. Terörle Mücadele Ekipleri DEAŞ'ı fonlayan, örgüte mali destek sağlayan şirketleri ve bu firmaların sahiplerini yakın takibe aldı.
Örgütün kullandığı kripto para ve dövizleri mercek altına alan polis ekipleri İstanbul'da faaliyet gösteren bazı döviz bürolarını, ithalat/ihracat gibi dış ticaret firmalarını ve uluslararası nakliyat şirketlerinin sahiplerinin de aralarında bulunduğu şüphelileri tespit etti.