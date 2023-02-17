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Deprem bölgelerinde gıyabi cenaze namazı kılındı: Cuma namazında gözyaşları sel oldu

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ikinci cuma namazında gözyaşları sel oldu. Namazdan sonra depremde hayatını kaybedenler için hem ülke genelinde hemde deprem bölgelerinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

17.02.2023 17:19 - Son Güncelleme: 17.02.2023 17:19
Deprem bölgelerinde gıyabi cenaze namazı kılındı: Cuma namazında gözyaşları sel oldu

ADIYAMAN
Depremden sonra ilk cuma namazı çadır kentte kılındı.

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Deprem bölgelerinde gıyabi cenaze namazı kılındı: Cuma namazında gözyaşları sel oldu

Sümerevler Atletizm Pisti'nde kurulan çadır kentte vatandaşlar ve görevliler, cuma namazı için bir araya geldi.
Cuma namazının ardından, depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı da kılındı.

Deprem bölgelerinde gıyabi cenaze namazı kılındı: Cuma namazında gözyaşları sel oldu

Cumhurıyet mahallesinde 2012 yılında yapılan Emir Cami'nde depremden bu yana cemaatle ilk kez namaz kılındı.

Deprem bölgelerinde gıyabi cenaze namazı kılındı: Cuma namazında gözyaşları sel oldu

800 kişi kapasitelı camiye sığmayan vatandaşlar, caminin dışında saf tuttu.

Deprem bölgelerinde gıyabi cenaze namazı kılındı: Cuma namazında gözyaşları sel oldu

DİYARBAKIR
Diyarbakır'da cuma namazı öncesi camilerde "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için dua edildi.

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