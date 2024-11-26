Çorum yarın okullar tatil mi? Çorum’da 27 Kasım Çarşamba kar tatili var mı? Valilik-MEB son dakika açıklamaları...

Valiliğin paylaştığı açıklamanın ardından ülke genelinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle birçok şehirde eğitime ara verildi. Çorum'da da olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki 26- 27 Kasım Çorum'da okullar tatil olacak mı? İşte habere ilişkin detaylar ve valilik açıklaması...