Çorum yarın okullar tatil mi? Çorum’da 27 Kasım Çarşamba kar tatili var mı? Valilik-MEB son dakika açıklamaları...

Valiliğin paylaştığı açıklamanın ardından ülke genelinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle birçok şehirde eğitime ara verildi. Çorum'da da olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki 26- 27 Kasım Çorum'da okullar tatil olacak mı? İşte habere ilişkin detaylar ve valilik açıklaması...
26 KASIM TAŞIMALI EĞİTİME ARA
Çorum'da kar yağışının etkisiyle 26 Kasım 2024 Salı günü il genelinde taşımalı eğitime ara verildi.
KAR YAĞIŞI GÜN BOYU ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Valilik, gece saatlerinde başlayan karın tüm gün devam etmesinin beklendiğini ve ulaşımda oluşabilecek riskler nedeniyle taşımalı eğitimle okullara ulaşan öğrencilerin eğitime katılamayacağını duyurdu.
VALİLİK AÇIKLAMASI
Açıklamada, "Ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim ve orta öğretim öğrencileri için eğitim-öğretime 26 Kasım 2024 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.