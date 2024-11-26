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Çorum yarın okullar tatil mi? Çorum'da 27 Kasım Çarşamba kar tatili var mı? Valilik-MEB son dakika açıklamaları...

Ülke genelinde kar yağışı, soğuk hava ve don sonrası Çorum'da yarın okular tatil mi? sorusu araştırılmaya başlandı. 25-26 Kasım tarihlerinde kar ve soğuk hava nedeniyle şehirde eğitime bir gün ara verilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahminiyle sağanak kar yağışının devam edeceği belirtildi. Valilik tarafından yapılacak yeni açıklamalar öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Çorum'da yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba günü Çorum'da eğitime ara verilecek mi? İşte habere ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 09:17 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 09:18
Çorum yarın okullar tatil mi? Çorum’da 27 Kasım Çarşamba kar tatili var mı? Valilik-MEB son dakika açıklamaları...

Valiliğin paylaştığı açıklamanın ardından ülke genelinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle birçok şehirde eğitime ara verildi. Çorum'da da olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki 26- 27 Kasım Çorum'da okullar tatil olacak mı? İşte habere ilişkin detaylar ve valilik açıklaması...

Çorum yarın okullar tatil mi? Çorum’da 27 Kasım Çarşamba kar tatili var mı? Valilik-MEB son dakika açıklamaları...

26 KASIM TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Çorum'da kar yağışının etkisiyle 26 Kasım 2024 Salı günü il genelinde taşımalı eğitime ara verildi.

Çorum yarın okullar tatil mi? Çorum’da 27 Kasım Çarşamba kar tatili var mı? Valilik-MEB son dakika açıklamaları...

KAR YAĞIŞI GÜN BOYU ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Valilik, gece saatlerinde başlayan karın tüm gün devam etmesinin beklendiğini ve ulaşımda oluşabilecek riskler nedeniyle taşımalı eğitimle okullara ulaşan öğrencilerin eğitime katılamayacağını duyurdu.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Açıklamada, "Ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim ve orta öğretim öğrencileri için eğitim-öğretime 26 Kasım 2024 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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