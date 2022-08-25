CHP'li eski vekil Aydın Ayaydın'dan Bodrum'da şok hareket! Çocuğu ağlattı annesinin üzerine yürüyüp hakaret etti
Son dakika haberi | İşadamı, akademisyen ve eski CHP milletvekili Aydın Ayaydın, Bodrum'da yaptığı tatil sırasında ortalığı birbirine kattı. Üzerine su sıçratan çocuğu azarlayarak ağlatan Ayaydın, çocuğun annesi Azeri model Diana Ahadpour'un da üzerine yürüyerek hakaretler yağdırdı.
Bodrum Mandarin Oriental'de geçtiğimiz günlerde tatsız bir olay yaşandı. Ailesiyle lüks sitedeki evlerinde tatil yapan Aydın Ayaydın, sahilde üzerine su sıçratan 6 yaşındaki çocuğa bağırıp ağlattı. Bunun üzerine Ayaydın'ın yanına gelen anne Diana Ahadpour, "Niçin çocuğuma bağırıp ağlattınız? Bana gelip söyleseydiniz, çocuğumu niye korkutuyorsunuz?" dedi.
Ahadpour'un üzerine yürüyerek "Defolun gidin buradan! Gidin memleketinize eş...ler" diye hakaretler savuran Ayaydın, hızını alamayıp "Defolun lan" diye saldırmaya kalktı. Araya girenler Ayaydın'ı güçlükle sakinleştirdi. Aynı sitede evi olan Azeri model Diana Ahadpour'un Azerbaycan ve Dubai'de yatırımları bulunan bir işkadını olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili detayları Sabah Gazetesi'nden Ömer Karahan yazdı. İşte detaylar...
Ünlü işadamı, CHP eski milletvekili Aydın Ayaydın, Azerbaycan ve Dubai'deki yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiren Azeri model Diana Ahadpour ile beach'te kavga etti. Hem de onlarca komşusu araya girmeye çalışırken...
Diana Ahadpour'un 6 yaşındaki oğlu iskeleden denize girerken su sıçratınca Aydın Ayaydın sinir krizi geçirdi. Küçük çocuğa bağırıp çağırdı. Ardından çocuk, ağlayarak annesinin yanına gitti. Bu gelişme sonrası anne Diana, Aydın Ayaydın'ın yanına giderek "Niçin çocuğuma bağırıp onu ağlattınız? Bana gelip söyleseydiniz, çocuğumu niye korkutuyorsunuz?" dedi.