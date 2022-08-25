CHP’li eski vekil Aydın Ayaydın’dan Bodrum’da şok hareket! Çocuğu ağlattı annesinin üzerine yürüyüp hakaret etti

Ahadpour'un üzerine yürüyerek "Defolun gidin buradan! Gidin memleketinize eş...ler" diye hakaretler savuran Ayaydın, hızını alamayıp "Defolun lan" diye saldırmaya kalktı. Araya girenler Ayaydın'ı güçlükle sakinleştirdi. Aynı sitede evi olan Azeri model Diana Ahadpour'un Azerbaycan ve Dubai'de yatırımları bulunan bir işkadını olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili detayları Sabah Gazetesi'nden Ömer Karahan yazdı. İşte detaylar...