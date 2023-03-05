Bu Pazar seçim olsa kim kazanır? 14 Mayıs son seçim anketi! Cumhur ittifakı mı Millet ittifakı mı önde? AK Parti, İyi Parti, CHP, MHP, HDP oy oranları....

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart 2023 günü yaptığı açıklamayla 6'lı masayı dağıtması sonrası, son anket sonuçları da ciddi merak konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son açıklamayla seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını söyleyerek tartışmalara son noktayı koymuştu. Seçime 2 ay gibi bir süre kala son anketlerde hangi partinin oy oranı ne en merak edilen konular arasında yer alıyor. Anket firmalarının açıkladığı son anket sonuçları neler? Hangi anket firması hangi partiye yakın? İşte 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesi açıklanan partilerin son oy oranları...