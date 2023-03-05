Bu Pazar seçim olsa kim kazanır? 14 Mayıs son seçim anketi! Cumhur ittifakı mı Millet ittifakı mı önde? AK Parti, İyi Parti, CHP, MHP, HDP oy oranları....
Partilerin oy oranları en sık aratılanlar arasında yer aldı. Seçime sayılı günler kala vatandaşlar son anket sonuçlarını merak ediyor. İşte 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesi açıklanan partilerin son oy oranları…
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart 2023 günü yaptığı açıklamayla 6'lı masayı dağıtması sonrası, son anket sonuçları da ciddi merak konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son açıklamayla seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını söyleyerek tartışmalara son noktayı koymuştu. Seçime 2 ay gibi bir süre kala son anketlerde hangi partinin oy oranı ne en merak edilen konular arasında yer alıyor. Anket firmalarının açıkladığı son anket sonuçları neler? Hangi anket firması hangi partiye yakın? İşte 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesi açıklanan partilerin son oy oranları...
CUMHUR İTTİFAKI'NIN OYLARINDA ARTIŞ!
6 Şubat'ta Kahramanmaraş Pazarcık merkezli yaşanan asrın felaketi depremler sonrası, Türkiye'deki anket firmalarının açıkladığı son kamuoyu yoklamaları, 14 Mayıs'taki seçime 2 ay kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye halk desteğinin düşmediği aksine oylarda artış da yaşandığını gösteriyor.
MUHALEFETİN OY ORANLARINDA DÜŞÜŞ!
Seçime neredeyse iki ay kala yapılan iki kamuoyu yoklaması, İyi Parti'nin altılı masadan ayrılmasıyla yaşanan ve muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıklamakta geç kalması ve deprem sonrası muhalefetin illerin yeniden inşasına yönelik yapıcı bir plan ve siyaset ortaya koyamamasından dolayı oy oranlarının artmadığı gözlemlendi.