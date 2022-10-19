Bu formülle bulaşıklarınız cillop gibi tertemiz oluyor! Bulaşık makineniz kötü yıkıyorsa mutlaka deneyin!

Mutfaklarda yaşamı basitleştiren eşyalardan biri de bulaşık makineleridir. Yılarca kullanılan bulaşık makineleri bir bakmışız bulaşığı iyi temizlememiş. Deterjan, makine ayarı ve makinenin doluluk seviyesi aynıdır lakin eskisi gibi pırıl pırıl yıkamamıştır. Su lekeleri, deterjan kalıntıları, yağ ve kir izi kalması oldukça can sıkıcıdır. Bu hususta yarar sağlayacak önerileri bilmekte yarar vardır.