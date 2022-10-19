Bu formülle bulaşıklarınız cillop gibi tertemiz oluyor! Bulaşık makineniz kötü yıkıyorsa mutlaka deneyin!
Özellikle bir arızası olmaksızın kötü yıkayan bulaşık makinesinin gider borusuna baktırmak gerekir. Bu prosedürü bir uzmanın yapması önerilmektedir. Çok doldurulan bir makine gene iyi yıkamayacaktır. Bu halde doğru kullanım koşullarını bilmek gerekir. Birçok doğru tanınan hatalı nedeniyle bulaşık makineleri temiz yıkamayı bırakmaktadır. Bulaşık makinesinden bulaşıklarınızın hijyenik çıkmasını istiyorsanız, bu kuşkusuz ki mümkün!
19.10.2022 09:06 - Son Güncelleme: 19.10.2022 09:06
Mutfaklarda yaşamı basitleştiren eşyalardan biri de bulaşık makineleridir. Yılarca kullanılan bulaşık makineleri bir bakmışız bulaşığı iyi temizlememiş. Deterjan, makine ayarı ve makinenin doluluk seviyesi aynıdır lakin eskisi gibi pırıl pırıl yıkamamıştır. Su lekeleri, deterjan kalıntıları, yağ ve kir izi kalması oldukça can sıkıcıdır. Bu hususta yarar sağlayacak önerileri bilmekte yarar vardır.