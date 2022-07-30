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Haberler Güncel Bu fiyata TOKİ bile yok! Ziraat Bankası 8 bin TL peşinat, aylık 1.199 lira taksitle ev sahibi yapıyor! Başvurular başladı!

Bu fiyata TOKİ bile yok! Ziraat Bankası 8 bin TL peşinat, aylık 1.199 lira taksitle ev sahibi yapıyor! Başvurular başladı!

TOKİ'den bile daha düşük peşinat ve aylık taksitlerle ev sahibi olabilirsiniz. Ziraat Bankası tarafından satışa konulan ilanları görenler konu hakkında detayları merak etti. İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
30.07.2022 21:47 - Son Güncelleme: 30.07.2022 21:47
Bu fiyata TOKİ bile yok! Ziraat Bankası 8 bin TL peşinat, aylık 1.199 lira taksitle ev sahibi yapıyor! Başvurular başladı!

TOKİ'den bile daha düşük peşinat ve aylık taksitlerle, gerçekten kira öder gibi ev sahibi olmak istiyorum diyenlere bekledikleri satış ilanları yayımlandı. Birçok kişi konu hakkındaki detayları merak ediyor. İşte Ziraat Bankası'ndan satılık daireler...

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Bu fiyata TOKİ bile yok! Ziraat Bankası 8 bin TL peşinat, aylık 1.199 lira taksitle ev sahibi yapıyor! Başvurular başladı!

ZİRAAT BANKASI SATILIK GAYRİMENKULLER AĞUSTOS 2022!

Ucuz ev sahibi olmak isteyenler için Ziraat Bankası sahibinden satılık konut ilanlarını yayımladı. Yayımlanan ilanlarda binlerce konut, apartman dairesi, bahçeli müstakil ev, arsa, işyeri, depo ve tarla gibi taşınmazlar piyasa fiyatının yarısının bile altına satışa sunulmuş oldu.

Bu fiyata TOKİ bile yok! Ziraat Bankası 8 bin TL peşinat, aylık 1.199 lira taksitle ev sahibi yapıyor! Başvurular başladı!

Ziraat Bankası intengo sitesi üzerinden satışa sunulan konut için alımda bulunmak isteyen kişilere Ziraat Bankası nakit paraları olmaması durumunda yüzde 10 peşinatla 120 ay vadeli konut kredisi çekme imkanı da sunuyor. Ziraat Bankası konut kredisi paketinde 81 bin TL'lik konutu almak isteyen kişiler 8 bin TL peşinat ödüyor.

Bu fiyata TOKİ bile yok! Ziraat Bankası 8 bin TL peşinat, aylık 1.199 lira taksitle ev sahibi yapıyor! Başvurular başladı!

Satışa sunulan taşınmazlar arasında konutların fiyatları 70 bin TL'den başlarken, Diyarbakır'da yer alan 168 m2 bahçeli 2 katlı müstakil evin satış fiyatı 81 bin TL olarak belirlendi.

Bu fiyata TOKİ bile yok! Ziraat Bankası 8 bin TL peşinat, aylık 1.199 lira taksitle ev sahibi yapıyor! Başvurular başladı!

Kalan tutar için ise 120 ay vadeli 73 bin TL konut kredisi paketinin aylık taksit tutarı 1.199,30 TL olarak hesaplanıyor. Yani sadece 8 bin TL peşinat ödeyerek aylık kiradan bile ucuz bir taksit ödeyerek kendi evinizin sahibi oluyorsunuz.

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