Bu fiyata TOKİ bile yok! Ziraat Bankası 8 bin TL peşinat, aylık 1.199 lira taksitle ev sahibi yapıyor! Başvurular başladı!

Kalan tutar için ise 120 ay vadeli 73 bin TL konut kredisi paketinin aylık taksit tutarı 1.199,30 TL olarak hesaplanıyor. Yani sadece 8 bin TL peşinat ödeyerek aylık kiradan bile ucuz bir taksit ödeyerek kendi evinizin sahibi oluyorsunuz.