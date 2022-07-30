Bu fiyata TOKİ bile yok! Ziraat Bankası 8 bin TL peşinat, aylık 1.199 lira taksitle ev sahibi yapıyor! Başvurular başladı!
TOKİ'den bile daha düşük peşinat ve aylık taksitlerle ev sahibi olabilirsiniz. Ziraat Bankası tarafından satışa konulan ilanları görenler konu hakkında detayları merak etti. İşte konu hakkında merak edilenler...
30.07.2022 21:47 - Son Güncelleme: 30.07.2022 21:47
ZİRAAT BANKASI SATILIK GAYRİMENKULLER AĞUSTOS 2022!
Ucuz ev sahibi olmak isteyenler için Ziraat Bankası sahibinden satılık konut ilanlarını yayımladı. Yayımlanan ilanlarda binlerce konut, apartman dairesi, bahçeli müstakil ev, arsa, işyeri, depo ve tarla gibi taşınmazlar piyasa fiyatının yarısının bile altına satışa sunulmuş oldu.
Ziraat Bankası intengo sitesi üzerinden satışa sunulan konut için alımda bulunmak isteyen kişilere Ziraat Bankası nakit paraları olmaması durumunda yüzde 10 peşinatla 120 ay vadeli konut kredisi çekme imkanı da sunuyor. Ziraat Bankası konut kredisi paketinde 81 bin TL'lik konutu almak isteyen kişiler 8 bin TL peşinat ödüyor.